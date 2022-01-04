إدوارد ميشو: النجم الشاب لباريس سان جيرمان الذي لفت أنظار بوتشيتينو

في باريس سان جيرمان ، تتردد كلمة "Pathway" عندما يتعلق الأمر بثروة الفريق العاصمي من مواهب الأكاديمية.

هذا لأنه على مدار العقد الماضي ، لم يكن الطريق ممهدًا للاعبين الشباب للانضمام للفريق الأول ، مما أدى إلى مغادرة مجموعة من الشباب إلى أنديةٍ أخرى.

لا يزال هذا موضوعًا ساخنًا ، مع تواجد جيل جديد من الشباب يتطلع لشق طريقهم نحو فريق ماوريسيو بوتشيتينو المدجج بالنجوم.

لكن الأمور بدت جيدة للاعب الوسط إدوارد ميشو في صيف 2021.

بعد توقيع عقد جديد وسط اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى ، استدعي ميشو لحضور الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع الفريق الأول.

أثار ذلك إعجابه، خاصة في ظهوره ضد إشبيلية ، وبدا أنه مقدرًا له البقاء مع الفريق الأول للمضي قدمًا.

لكن في منتصف أغسطس ، أُبلغ ميشو - إلى جانب مهاجم برشلونة السابق تشافي سيمونز - أنه سيعود إلى فريق تحت 19 عامًا.

بالنسبة لبعض اللاعبين ، قد تكون هذه صدمة قوية في سن 18 عامًا، قد تؤثر على منحنى تطور مسيرتهم، لكن ميشو ليس من هذا النوع.

بدلاً من ذلك ، بينما نادرًا ما ينسى اللحظات السلبية في مسيرته ، تعلم لاعب خط الوسط كيفية تحويلها إلى نقاط إيجابية.

أثبت ذلك في ديسمبر 2021 ، حيث بحث فريق باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا عن الفوز على كلوب بروج لتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا للشباب، وكان منقوص بسبب تعرض أحد اللاعبين للطرد.

قام الفريق العاصمي بريمونتادا تاريخية في الشوط الثاني ، وحقق فوزًا بنتيجة 3-2 وانفجرت الاحتفالات بعض المباراة.

كان ميشو أحد أفراد الفريق الذي حقق المعجزة ، لكن عند عودته إلى المنزل ، تلاشت فرحته بعد مشاهدة إعادة المباراة ، حيث لاحظ أخطائه وقراراته التي اتخذها خلال اللقاء.

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قال جوردي كاباريك مدرب ميشو السابق لجول : "الصبي يطالب ويتذكر كل شيء. في بطولة تحت 11 سنة لفرساي ، أضاع ركلة جزاء في نصف النهائي ضد مركز تدريب كرة القدم للمحترفين في باريس (CFFP). إذا تحدثت عنها اليوم ، فسوف يتذكرها."

كان كاباريك أحد الذين صاغوا مسيرة ميشو خلال السنوات الأربع التي لعبها مع فرساي ، حيث اكتشفه أولاً كجناح يبلغ من العمر 10 سنوات قبل أن يتحول تدريجياً إلى وسط الملعب.

يقول كاباريك: "كانت لديه بالفعل طريقة في التفكير في اللعبة لم تكن لدى الآخرين ، وفهم سريع للتعليمات. كان دائمًا يتمتع بلمسة أولى جيدة ، وكان يتحرك في المناطق التي يمكنه فيها استلام الكرة وكانت لديه القدرة على اختراق الخطوط."

على الرغم من موهبته ، ظل ميشو متواضعًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الموقف الذي تربية والديه له خلال سنواته الأولى في كرة القدم.

يتذكر كاباريك: "لم يخبروا ابنهم أنه الأفضل. كانوا قاسيين عليه. في بعض الأحيان كان يفوت تمريرتين وكان والده يعلمه بذلك!"

يوضح وكيل ميشو فيليب لامبولي لموقع جول: "كل شيء في حياته موجه نحو كرة القدم. إنه شاب يأكل جيدًا ، ويهتم بنومه ، ويعمل خارج التدريب ولديه أيضًا صالة ألعاب رياضية في المنزل. إنه يفعل كل ما في وسعه لتحقيق النجاح."

هذه الرغبة في العمل جنبًا إلى جنب مع قدراته ، جعلت ميشو يوقع مع باريس سان جيرمان عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا في عام 2016 ، وشق طريقه نحو أن يصبح أحد نجوم فريق الشباب في النادي.

أجريت مقارنات بينه وبين ماركو فيراتي نظرًا لقدرته على التمرير ، على الرغم من أنه يلعب بشكل عام إلى الأمام قليلاً أكثر من الدولي الإيطالي ، وقد تطور بمعدل جعله يحقق أول ظهور له ضد ديجون في فبراير 2021.

في ذلك الوقت ، كان ميشو مرتبطًا بأمثال مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس عندما دخل الأشهر الأخيرة من عقده الاحترافي الأول ، لكن هذا الظهور والوعد بمزيد من المشاركة تحت قيادة بوتشيتينو أقنعه بالتوقيع على عقد جديد يبقيه في باريس سان جيرمان حتى عام 2025.

ومع ذلك ، أدت عودته لفريق الشباب قبل موسم 2021-22 إلى تغيير الأمور ، وكان ميشو يفكر في ما يخبئه مستقبله خلال النصف الأول من الموسم.

باريس سان جيرمان ليس منفتحًا للسماح له بالمغادرة في يناير سواءً بشكل دائم أو على سبيل الإعارة ، لكن عليه إيجاد طريقة لمنحه بعض الوقت في الملعب للاحتفاظ به في المستقبل.

أوضح يوهان كاباي لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق في ديسمبر عندما تحدث إليه ريال مدريد بصفته المنسق الرياضي لأكاديمية النادي: "إدوارد ميشو لاعب مهم للنادي وهذا ليس مجرد كلام".

"هو لاعب تدرب في النادي. إنه باريسي. أصيب بخيبة أمل عندما عاد إلى فريق تحت 19 عامًا ، وهذا أمر مفهوم ، لكن لا توجد مشكلة."

يتضح من ذلك أن عام 2022 هو حاسم بالنسبة لمسيرة الشاب، وبعد أن شارك في مباراتي باريس سان جيرمان في كأس فرنسا مطلع العام بما في ذلك الظهور الأول لمباراة كاملة في دور 32، سيكون اللاعب متفائلًا بمنحه المزيد من الفرص في الأشهر الأولى من عام 2022.

إذا لم يجد باريس سان جيرمان طريقة لإشراكه، فقد يخسر موهبة أخرى ويستمر طريق الشباب للفريق الأول بالنادي وعرًا.