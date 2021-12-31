زان مونلويس: مدافع آرسنال الشاب الذي سيكمل مسيرة أكاديمية "هالي إيند"

ضربة حظ هي التي غيرت حياة زان مونلويس، قد كان عمره سبع سنوات فقط عندما كان يسير مع والده بالقرب من منزلهما في جنوب شرق لندن.

كان الثنائي يسير بالقرب من أحد المطاعم، ووجدا صديقًا للعائلة له علاقة بنادي آرسنال، وقاموا بإلقاء التحية عليه وجاء ليسلم عليهما، ومنذ ذلك الوقت تغيرت حياة زان واتخذت منعطفًا جديدًا.

وقال زان في تصريحات خاصة لموقع جول: "لقد كانت لحظة غريبة، بمجرد ما أوقفناه وسلمنا عليه سألني إن كنت أجيد لعب كرة القدم".

وواصل: "أجبته على الفور بنعم، وانتهى بي المطاف في نادي آرسنال منذ ذلك الحين، حينها إن قلت لا ربما لم تكن تسنح لي تلك الفرصة من جديد".

تلك اللقطة كانت منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت مستوى مونلويس يتطور يومًا بعد يوم ويسير في مستوى تصاعدي، ولما لا فهو أحد نتائج أكاديمية "Hale End" التي لها علاقة قوية بآرسنال وساهمت في إخراج العديد من نجومه.

وتابع المدافع الشاب تصريحاته الخاصة وقال: "أكاديمة Hale End، أخرجت الكثير من اللاعبين المميزين مثل بوكايو ساكا، وإيميل سميث رو، وغيرهم وأنا فخور كوني فردًا منها، وأشعر أنها ستخرج الكثير والكثير من اللاعبين المميزين في المستقبل".

وأكمل: "رؤية ما فعله ساكا، وسميث رو تلهمني كثيرًا، لقد كنت أشاهدهم يلعبون بجواري في أول مرة انضممت إلى الأكاديمية، كنت مندهشًا مما يقدمونه وهم في هذه السن الصغيرة".

كرة القدم تجري في الحمض النووي لزان، فهو وُلد في عائلة مهووسة بكرة القدم باعتباره الأصغر بين ثلاثة أشقاء، وكان من النادر جدًا ألا يكون لديه كرة عند قدميه.

وعن مدى حبه لآرسنال يقول: "كنت أشجع آرسنال منذ الصغر، فوالدي وأخواتي من محبي الفريق وأصبحت أنا، لقد أحببت تيري هنري للغاية، أتذكر عندما وقعت عقد انضمامي لآرسنال شعرت بسعادة غامرة للتوقيع مع النادي الذي أشجعه أنا وعائلتي، لقد كان شيئًا كبيرًا بالنسبة لي".

وفي بدايته مع الأكاديمية كان يلعب زان كمهاجم، ولقد قام لوك هوب، الذي يشغل منصب مساعد مدير أكاديمية آرسنال، بتغيير مركزه إلى مدافع، في إحدى المباريات التي غاب فيها قلب الدفاع.

وعن تلك النقلة قال اللاعب الشاب: "أتذكر أنها كانت مباراة أمام كولشيستر، ولكني لا أتذكر الفئة العمرية، في البداية لم يكن يعجبني الأمر ولكني الآن ثبت نفسي فيه وتكيفت معه".

وأردف: "أشعر بأنني دائمًا قادر على مساعدة الفريق في نقل الكرة واللعب إلى الأمام، سواء كانت بتمريرة طولية أو بتمريرة إلى لاعب وسط مهاجم أعتقد أن هذه أقوى صفة بالنسبة لي".

ووقع مونلويس أول عقد احترافي له مع أرسنال عندما بلغ 17 عامًا في أكتوبر 2020، وشارك في سبع مباريات مع فريق تحت 23 عامًا خلال موسمه الأول كلاعب، ولكن بعد بداية مشجعة في الموسم الحالي توقف تقدمه بسبب الإصابة.

لقد تعرض إلى تمزق أوتار الركبة خلال شهر ديسمبر، ولن يعود للملاعب قبل نهاية فبراير المقبل، وهذه بالنسبة له تعد فترة محبطة خاصة أنه غير معتاد على البقاء طويلًا في غرف العلاج، ولكنه يصمم على تحقيق أكبر استفادة خلال تلك الفترة.

وعن إصابته قال اللاعب الشاب: "لقد بدأ الأمر يستنزف الكثير من الوقت كل يوم في صالة الألعاب الرياضية، ولكنني أعلم أنني سأتجاوز تلك المحنة، سأعمل على استعادة لياقتي في أسرع وقت ممكن هذا ما يمكنني فعله".

وقبل إصابته كان زان قد أصبح وجهًا مألوفًا في الفريق الأول لنادي آرسنال، لقد كان يتلقى كل فترة دعوات ليشارك في المران، ليشير اللاعب أن هذا الأمر جعله يشعر وكأنه في منزله حقًا.

ويقول حول مشاركته مع الفريق في التدريبات: "في البداية كان الأمر صعبًا، لقد كنت معتادًا على رؤية والعمل مع أشخاص في سني أو أصغر مني في الأكاديمية".

وتابع: "لم أكن أشاهد لاعبي الفريق الأول إلا في شاشات التلفاز، وفجأة أصبحت أعمل معهم وأواجههم في التدريبات لقد كانت تجربة عظيمة".

والآن يهدف زان إلى التعافي من إصابة ركبته والتركيز مع فريق تحت 18 عامًا وينهي معه الموسم بشكل جيد، وبعدها يقتحم الفريق الأول مع آرسنال.