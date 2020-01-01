أخبار برشلونة: كومان يؤمن هدف ريال مدريد وفيدال يرحل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020:

كومان في برشلونة وساعات على الإعلان الرسمي

أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن رونالد كومان متواجد حاليًا في برشلونة من أجل الاتفاق على تولي تدريب النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة أن المفاوضات جارية بين الطرفين حاليًا، على أن يُعلن تنصيبه مدربًا للبلوجرانا خلال الساعات القليلة المقبلة ما لم تحدث أي انتكاسة غير متوقعة.

عمومًا، يتبقى أن تقوم إدارة بارتوميو بالتفاوض مع الاتحاد الهولندي لإغلاق الأمر نهائيًا وتعيين كومان بصورة رسمية.

رسميًا .. برشلونة يعلن إقالة إريك أبيدال

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن إقالة إريك أبيدال لاعبه السابق والقائم بأعمال المدير الرياضي في النادي بعد إقالتهم لكيكي سيتيين المدير الفني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وجه من خلاله الشكر لأبيدال، وأكد خلاله على امتنان الجميع على الفترة التي أمضاها في صفوف برشلونة.

برشلونة يبدأ في دعم دفاعه باسمين مفاجئين

ربطت الصحف الإسبانية برشلونة باسمين جُدد لدعم مركز قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، غير أن الثنائي ليس ممن يحظون بالشهرة العالية أو من المعروفين لدى جمهور النادي الكتالوني.

اللاعب الأول الذي تضع إدارة البرسا الحالية عينها عليه هو مالانج سار، مدافع نيس المُنتهي عقده هذا الصيف، والذي يُمكن ضمه مجانًا إن أراد النادي، ويحظى باهتمام تورينو وبعض الأندية الإنجليزية.

الاسم الثاني وهو اسم مغمور، موسى ندياي، سنغالي يبلغ من العمر 18 عامًا ويلعب في أكاديمية أسباير ببلاده، يتميز بالسرعة والقوة البدنية وطول القامة ويُنظر إليه كأحد نجوم المستقبل في القارة الإفريقية.

فيدال على رادار باريس سان جيرمان

كشفت عدة مصادر صحفية أن باريس سان جيرمان قد اتصل بأرتورو فيدال في الساعات الماضية للاستفسار عن إمكانية التعاقد معه.

وقالت صحيفة لاكوارتا التشيلية إن قادة باريس سان جيرمان قد اتصلوا بوكيل أعمال اللاعب التشيلي حتى يتمكن من الانضمام إلى النادي الفرنسي الموسم المقبل.

وفي الوقت الحالي يراقب مسؤولو باريس سان جيرمان الأوضاع في برشلونة والفوضى الحاصلة بين جدران النادي لمعرفة عن ماذا ستسفر.

كومان يختار مساعده وأول صفقاته في برشلونة

يمكن أن يصبح دوني فان دي بيك أول تعزيز لفريق برشلونة للموسم المقبل مع وصول رونالد كومان إلى منصب المدير الفني للنادي الكتالوني.

وحسب الموندو ديبورتيفو فإنه نقلًا عن مصادر هولندية قد يكون دوني فان دي بيك أول صفقة يقوم بها برشلونة هذا الصيف في حال تعاقد مع كومان لتدريبه.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية بدورها أن ألفريد شرودر سيكون مساعد كومان في برشلونة وأن الاختيار قد وقع عليه من قبل المدرب الهولندي.