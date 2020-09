لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

يخشى المرشح الرئاسي فيكتور فونت أن يكون الوقت قد فات للإبقاء على ليونيل ميسي في برشلونة ويقول إنه من الضروري أن يغادر القائد بشروط ودية على أمل أن يعود بشكل ما.

صرح فونت الأسبوع الماضي أن الطريقة الوحيدة التي قد يبقى بها الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في كامب نو هي إذا استقال الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، الرجل الذي يأمل في استبداله.

يشعر الآن أن الكثير من المياه قد تسربت من تحت الجسر لتجنب خسارة ميسي.

وردًا على سؤال عما إذا كان قد فات الآوان على ميسي لتغيير رأيه، قال فونت لشبكة سكاي سبورتس: "هذا ما يبدو عليه الأمر. إنه أفضل ناد لكرة القدم في العالم وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الارتباط مع ميسي".

كثف يوفنتوس مطاردته للمهاجم لويس سواريز، الذي يبدو أنه من المرجح أن يغادر برشلونة.

على الرغم من أن البيانكونيري ركز على عدد من المهاجمين هذا الصيف، إلا أن مصادر مطلعة لموقع جول أشارت إلى أن بطل الدوري الإيطالي أصبح الآن على رأس قائمتهم.

يتجه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا للخروج من برشلونة، حيث أبلغه المدرب الجديد رونالد كومان أنه لا يظهر في خططه المستقبليه

كشف فرينكي دي يونج أن ليونيل ميسي لا يزال في دردشة جماعية على واتساب للاعبي برشلونة على الرغم من مطالبته مؤخرًا بمغادرة النادي.

وكشف ميسي مؤخرًا عن نيته الرحيل عن الكامب نو، وارتبطت فرق إنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالنجم الأرجنتيني.

في الأسبوع التالي لإعلان ميسي رغبته في الرحيل، هز مشهد كرة القدم وأثار جدلًا كبيرًا، لم يفعل الكثير للتراجع عن هذا الطلب الأولي حيث ورد أنه يواصل الإصرار على أن وقته في برشلونة قد انتهى.

إنتر يقترب من ضم أرتورو فيدال، والاتفاق تم بينهما على المستوى الشخصي، ويحاول وكيل فيدال الآن أن يخرجه من برشلونة مجانًا

