أخبار برشلونة: مانشستر سيتي يتراجع عن ضم ميسي وعرض مشروط للتجديد!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020:

مانشستر سيتي يتراجع! وجوارديولا يطلب من ميسي البقاء في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تراجع فريق مانشستر سيتي عن قراره بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي درس الموقف المالي له بشكل أعمق خلال الساعات الماضية.

وعلم النادي أنه لن يستطيع أن يضم ميسي ويدفع قيمة انتقال لصالح برشلونة بالإضافة لراتب اللاعب الضخم، وأن السيناريو الوحيد الذي يسمح برحيله لهم هو انضمامه بشكل مجاني.

برشلونة يعرض تمديد عقد ميسي بشرط جديد

أصبح ميسي أفضل لاعب لبرشلونة في تاريخهم بأكمله على مر السنين، وقادهم إلى 10 ألقاب في الدوري الإسباني بالإضافة إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولكن الآن، قد يكون الانفصال أمرًا مطروحًا.

سيحصل ليونيل ميسي على عقد جديد من قبل البلاوجرانا في محاولة لإبعاده عن مانشستر سيتي ، وفقًا لتقارير صحفية.

يريد اللاعب الأرجنتيني الدولي الرحيل عن الكامب نو بعد ما يقرب من عقدين في النادي، ويشعر أنه يستطيع المغادرة مجانًا، على الرغم من قول عمالقة الدوري الإسباني خلاف ذلك.

اتصال بين سواريز ونيدفيد

حسب موندو ديبورتيفو، فإن اتصالًا قد حدث بين لويس سواريز مهاجم برشلونة وبافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس بخصوص انتقال اللاعب المحتمل.

وكان رونالد كومان المدير الفني الجديد للكتلان قد قرر الاستغناء عن سواريز، ولكن الأمور لن تُحسم في ظل الخلاف بين المهاجم الأوروجوياني والنادي.

على الجانب الآخر، فإن بيرلو المدير الفني الجديد أعلن استغناءه عن خدمات مهاجمه جونزالو هيجواين وسيكون بحاجة لتعويضه في الصيف الحالي.

ميلان وإيفرتون مهتمان بإيمرسون

يحظى إيمرسون ظهير برشلونة باهتمام كل من ميلان وإيفرتون ، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

قدم الروسونيري عرضًا بقيمة 18 مليون يورو (16 مليون جنيه استرليني / 22 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بينما استفسر التوفيز عن إمكانية الإعارة لمدة عامين.

من المرجح أن يطلب البرسا 32 مليون يورو (29 مليون جنيه استرليني / 38 مليون دولار) للتخلي عن إيمرسون ، الذي انضم إلى النادي الصيف الماضي قبل إعارته إلى ريال بيتيس.

مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا من أجل ضم فان دي بيك

سيتسبب شراء مانشستر يونايتد لنجم أياكس دوني فان دي بيك في إدراج كل من جيسي لينجارد وأندرياس بيريرا على قائمة البيع، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

من المتوقع أن تتم الصفقة مقابل 40 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) في عقد مدته خمس سنوات، وهذا سيعني أن كلاً من لينجارد وبيريرا سيتم عرضهما للبيع.