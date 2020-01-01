أخبار برشلونة: والد ميسي يتدخل وجيسوس يخلف سواريز

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020:

جيسوس بديلاً لسواريز في برشلونة

استقر برشلونة على جابرييل جيسوس كمرشح ليحل محل لويس سواريز القريب من الرحيل في الميركاتو.

لا يزال المهاجم البرازيلي الخيار الثاني لسيرخيو أجويرو في مانشستر سيتي ، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز يفضل الاحتفاظ به في الوقت الحالي.

يعمل السيتيزنس على ضم ليونيل ميسي في سوق الانتقالات الحالي ومستعدون لتقديم ثلاثة لاعبين كجزء من الصفقة مع برشلونة ، لكن من غير المرجح أن يكون جيسوس أحدهم.

والد ميسي يستعد لمحادثات مع رئيس برشلونة

سيلتقي والد ليونيل ميسي، خورخي، برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الأربعاء، لحسم مستقبل النجم حسبما زعمت موندو ديبورتيفو.

سيسافر خورخي من الأرجنتين لإقناع الفريق الكتالوني بالسماح للفائز بالكرة الذهبية ست مرات بالمغادرة قبل موسم 2020-21.

هز ميسي عالم كرة القدم بإخطار برشلونة بأنه لن يعود ويصر على أنه يمكنه المغادرة مجانًا بسبب بند في عقده.

يصر العملاق الإسباني على أن البند انتهى، وحصل على دعم رابطة الدوري الإسباني، لكن والد الأرجنتيني يأمل في ترتيب انفصال ودي مع النادي.

نيمار يحسم مستقبله في باريس ويوجه رسالة إلى إبراهيموفيتش

حسم النجم البرازيلي نيمار الجدل المُثار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان ، ووجه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان .

ودار الحديث في وسائل الإعلام حول عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة في ظل ثورة النادي الكتالوني وسعيه لترميم صفوفه في الموسم المقبل.

وقال البرازيلي مع مجلة النادي الفرنسي: "أنا مستمر هنا، أريد البقاء والعودة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد".

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رئيس الأرجنتين يتدخل في أزمة ميسي!

دعا رئيس الأرجنتين ألبيرتو فرنانديز ليونيل ميسي للعودة إلى وطنه وإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز.

سيطر مستقبل ميسي على عناوين الصحف خلال الأسبوع الماضي بعد أن قدم طلب رحيل من برشلونة .

أي خروج من الكامب نو يحاوطه الجدل الآن، حيث أعلنت رابطة الدوري الإسباني مؤخرًا أن المهاجم الأرجنتيني غير مسموح له بمغادرة النادي إلا مقابل ما لا يقل عن 700 مليون يورو (624 مليون جنيه استرليني / 823 مليون دولار).

فيدال ينتقد برشلونة ويسقط ريال مدريد من حساباته

أخذ أرتورو فيدال ما يمكن أن يكون خطوة فاصلة في برشلونة ، مدعيًا أن لديهم "13 لاعبًا محترفًا" فقط في الآونة الأخيرة لكنه أكد أنه لن ينضم أبدًا إلى غريمه اللدود ريال مدريد .

خرج فيدال من حسابات مدرب الكتلان الجديد رونالد كومان، وتم ربط اللاعب التشيلي الدولي بالعودة إلى فريقة السابق بالدوري الإيطالي يوفنتوس .