أخبار برشلونة: رحيل ميسي وبدلاء سيتيين وثورة ضخمة في النادي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 15 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 15 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 15 أغسطس 2020:

ميسي يضع خطة الرحيل عن برشلونة بعد كارثة بايرن ميونخ

بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، التفكير جدياً في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني، بعد الكارثة الأخيرة أمام بايرن ميونخ.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، كشفت عن خطة ميسي من أجل الرحيل، في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة في برشلونة.

ميسي حدد شروطه وجعلها واضحة لإدارة برشلونة، لو لم تحدث ثورة شاملة في النادي، سيرحل سواء الآن، أو بعد نهاية عقده بالمجان في 2021.

ولا تقتصر مطالب صاحب الـ33 سنة على ضم لاعبين جدد فقط، ولكن من الناحية الإدارية والفنية، برحيل الجهاز الفني وبعض المسؤولين داخل النادي.

هنري يدخل قائمة الترشيحات لخلافة سيتيين في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي تييري هنري المدير الفني لفريق مونتريال إمباكت أصبح ضمن الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن هنري ضمن قائمة مختصرة تدرسها إدارة الفريق في الوقت الحالي من أجل تولي تدريبهم.

القائمة تضم أيضًا المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس وميلان، والذي يعد حاليًا متفرغًا دون عمل.

لاعبو برشلونة يطالبون بالانتخابات واجتماع حاسم في الساعات المقبلة

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن أجواء عاصفة داخل المعسكر الكتالوني في أعقاب الهزيمة الفاضحة على يد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مساء الجمعة.

وقالت "آس" إن لاعبي النادي الكتالوني، وخصوصاً الكبار منهم، ينتظرون حركة شجاعة من مجلس الإدارة والرئيس بالإعلان عن إقامة انتخابات في وقت مبكر.

نقطة أخرى ينتظرها اللاعبون المخضرمون، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، وهي أن يتم التحرك لتعيين تشافي هيرنانديز مدرباً الموسم المقبل.

بيكيه يعرض رحيله لإصلاح برشلونة

طلب جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، إجراء تغييرات سريعة في الفريق لأن النادي الكتالوني وصل إلى القاع حتى لو وصل الأمر لرحيله عن الفريق.

وقال بيكيه في تصريحات عقب المباراة: "يجب علينا التغيير السريع لكل شيء، لا أوجه أصابع الاتهام ولا انتقد المدرب أو لاعب بعينه، لكن لابد من التغييرات، الفريق وصل إلى القاع ولا يمكن تجاوز ما حدث أمام بايرن ميونخ".

"علينا إعادة بناء الفريق، ولو أن الحل لإنقاذ برشلونة يكمن في رحيلي وصناعة فريق شاب أكثر حيوية فلا أمانع في ذلك، لابد علينا أن نحلل الأمر بشكل داخلي وإنقاذ الموقف لأجل النادي".

رونالدو لن ينضم إلى برشلونة

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نفت تماماً التقارير التي انتشرت حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس، رغم الأنباء المتزايدة حول عرضه على أندية أخرى.

وأشارت أيضاً، إلى أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس حتى نهاية عقده، بوجود توقعات حول رحيل باولو ديبالا عن صفوف الفريق.

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