أخبار برشلونة: صراع إنجليزي على ميسي وتفاصيل اجتماعات كومان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020:

تقارير - وجهة غير متوقعة لميسي وكومان يُبلغه "انتهت امتيازاتك"!

تداولت تقارير صحفية إسبانية أسم مانشستر يونايتد كوجهة تبدو الأقرب لليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حال مغادرته صفوف برشلونة.

في الوقت نفسه فقد أشارت التقارير إلى أن الحوار الأول بين رونالد كومان، المدرب الجديد للبرسأ، مع ميسي، شهد تأكيدًا من الهولندي أن "عصر الامتيازات" في غرف خلع الملابس لليو قد انتهى بوصوله.

لابورتا: في برشلونة يريدون بيع ميسي

أكد خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة أنهم في برشلونة لديهم اتجاه للاستغناء عن خدمات ليونيل ميسي خلال الصيف الحالي.

وأضاف: "هل أخبروا ميسي بما حدث مع سواريز أم لا؟ هل اجتمعوا مع سواريز أم اكتفوا بإبلاغه عبر الهاتف أعتقد أنه كان من الضروري احترام اللاعب، طريقة التصرف هذه لا تليق بصورة النادي".

تفاصيل اجتماع النصف ساعة بين بوسكيتس وكومان وطلبات الإدارة لتخفيض العقود

اجتمع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة مع نجم وسط الملعب سيرجيو بوسكيتس صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الاجتماع بين كومان وبوسكيتس استمر لمدة 30 دقيقة في المدينة الرياضية.

وذكرت الصحيفة في الوقت نفسه أن الإدارة قد أبلغت مجموعة من نجوم الفريق بتخفيض رواتبهم وعقودهم في الفترة المقبلة.

التفاصيل كاملة من هنا

مانشستر سيتي يتحرك لضم ميسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة .

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن مصادر من داخل مانشستر سيتي ذكرت أن الإدارة ترى ضم ميسي كخطوة هامة للغاية في مشروعهم.

توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي

علق مدرب باريس سان جيرمان على التقارير التي تحدثت عن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة ، وترشيحه للانضمام لصفوف بطل فرنسا الموسم المقبل.

وشغل مستقبل ميسي الإعلام الموسم الماضي بعد الحديث عن اتخاذه قراراً بالمغادرة، وترشيح عدة أندية، منها بي إس جي لتكون الوجهة المقبلة.