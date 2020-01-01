تفاصيل اجتماع النصف ساعة بين بوسكيتس وكومان وطلبات الإدارة لتخفيض العقود

تعرف على تفاصيل اجتماع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مع سيرجيو بوسكيتس.

اجتمع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة مع نجم وسط الملعب سيرجيو بوسكيتس صباح اليوم الثلاثاء.

جاء هذا الاجتماع في ظل محاولات كومان لتوضيح الأدوار الخاصة بكل لاعب في صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الاجتماع بين كومان وبوسكيتس استمر لمدة 30 دقيقة في المدينة الرياضية.

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وأكد المدرب لبوسكيتس أن دوره لن يكون أساسيًا في صفوف برشلونة في ظل وجود منافسة كبيرة على مركزه مع فرينكي دي يونج.

وذكرت الصحيفة في الوقت نفسه أن الإدارة قد أبلغت مجموعة من نجوم الفريق بتخفيض رواتبهم وعقودهم في الفترة المقبلة.

أبرز هؤلاء الذين سيتم مراجعة عقودهم وتخفيضها هم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس نفسه، بالإضافة لجوردي ألبا وسيرجي روبرتو.

جدير بالذكر أن كومان كان قد تحدث مع لويس سواريز وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وأخبرهم أن دورهم في برشلونة قد انتهى.