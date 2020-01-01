أخبار برشلونة: قلق متزايد حول مستقبل ميسي ومن سيكون البديل؟

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 29 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 29 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 29 أغسطس 2020:

برشلونة يرفض لقاء ميسي

على الرغم من أن ليونيل ميسي يرغب الآن في لقاء برشلونة لمناقشة مستقبله، إلا أن النادي غير مستعد للدخول في المناقشات، بحسب إل بريديكو.

من وجهة نظر النادي، إما أن يدخل ميسي محادثات لتجديد صفقته أو لا يوجد شيء للمناقشة.

بند صفقة الأرجنتيني التي تسمح له بالمغادرة مجانًا باطلة، لذلك لن يترك سوى 700 مليون يورو (624 مليون جنيه إسترليني / 833 مليون دولار).

ميسي ينضم لكروزيرو البرازيلي!

تسبب نادي كروزيرو البرازيلي في صدمة كبيرة لجمهوره يوم الجمعة عندما أعلن موقعه على الإنترنت عن توقيع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ولكن اتضح أن الموقع تم إختراقه، وأن الخبر غير صحيح.

يوفنتوس ينضم إلى السباق على ميسي

العملاق الإيطالي حريص على جلب نجم برشلونة ، حيث انضم يوفنتوس إلى السباق للتعاقد مع ليونيل ميسي، بحسب ليكيب.

وُصف مانشستر سيتي بأنه الوجهة الأكثر ترجيحًا للنجم للأرجنتيني، الذي قدم طلب انتقال في كامب نو يوم الثلاثاء.

تم ربط باريس سان جيرمان أيضًا بميسي، لكن البيانكونيري مستعد الآن لمنح اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا فرصة للعب بجانب كريستيانو رونالدو منافسه في الكرة الذهبية في تورينو.

ممفيس ديباي يرد على شائعات انضمامه لبرشلونة

رد ممفيس ديباي على شائعات بأنه مطلوب في برشلونة من قبل المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وقال: "في الوقت الحالي أنا هنا ، لكن يمكنني أن أحلم بأندية كبيرة ، وسنرى ما سيحدث".

"لا أرى المستقبل ، ولا أعرف ما إذا كنت سأشارك في الموسم بأكمله هنا. أنا هنا منذ أربع سنوات ، وأصبحت قائدًا. ويتعين علي النظر إلى حياتي المهنية، لا يوجد دوري أبطال أوروبا. في هذه اللحظة لا أعرف.

"لم أتحدث معه [كومان] بعد. لقد كنت منشغلًا جدًا، لقد جاء لرؤيتي في روما. عندما كنت أتدرب في هولندا، جاء لرؤيتي. علاقتنا جيدة والآن هو مدرب برشلونة . أنا شخصياً أركز مع ليون ".

برشلونة يستهدف إيموبيلي

ظهر مهاجم لاتسيو تشيرو إموبيلي على قائمة أهداف الانتقالات لبرشلونة ، بحسب سبورت.

البلاوجرانا يعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بديلاً محتملاً للويس سواريز، الذي من المتوقع أن يغادر النادي الكتالوني في الأسابيع المقبلة.

فاز إيموبيلي بالحذاء الذهبي الأوروبي الموسم الماضي، وتقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو (45 مليون جنيه استرليني / 60 مليون دولار).

برشلونة قد يبقي على برايثوايت

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد لم يحكم على المهاجم مارتن برايثويت بمغادرة النادي.

اللاعب القادم من ليجانيس في صفقة طارئة في وقت سابق من هذا العام، سيتم تقييم اللاعب الدولي الدنماركي في التدريبات من قبل مدربه الجديد قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

نجم ليفربول متاح أمام برشلونة

مع بحث برشلونة عن بديل ليونيل ميسي، فإن نجم ليفربول ساديو ماني منفتح على أن يصبح البديل وللم شمله مع المدرب رونالد كومان.

بعد 19 عامًا في النادي الكتالوني، سلم ميسي طلب انتقال في 25 أغسطس إلى مسؤولي النادي الكتالوني ويجري محادثات مع أندية مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

مع هذه الأخبار، يبحث برشلونة ورونالد كومان عن بديل ، ويبدو أن المدرب الهولندي وجد من يريد.

لعب نجم ليفربول ساديو ماني ذات مرة تحت قيادة كومان في ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل يرحل ميسي للسيتي بصفقة تبادلية؟

قرر برشلونة عدم استعداده لمبادلة أي لاعب في مانشستر سيتي مقابل ليونيل ميسي، وفقًا لتقارير صحفية.

يريد اللاعب الأرجنتيني الدولي مغادرة الكامب نو بعد ما يقرب من عقدين في النادي، لكنهم يفضلون عدم ضم أي لاعب من السيتي ويفضلون بقاء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في النادي.