أخبار ريال مدريد: صفقة تبادلية كبيرة مع يوفنتوس وعودة الثنائي المُعار

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 11 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020:

سيبايوس يعود إلى ريال مدريد

أوردت صحيفة "آس" نبأ حزينًا لجمهور آرسنال، عند تأكيدها بأن ريال مدريد قد قرر إعادة داني سيبايوس مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.

آس تقول في تقريرها أن مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كشفت عن نقص الموارد في كتيبة زيدان، وفي ظل أزمة كورونا وعدم قدرة النادي على إبرام صفقات، فالقرار هو إعادة داني سيبايوس لمواجهة هذه الأزمة.

الصحيفة أيضًا أشارت إلى أن اللاعب نفسه لا يمانع العودة إلى مدريد بل إن حلمه الأكبر هو ارتداء القميص الملكي، لكنه يشترط أن يحظى بدور أساسي مع زيدان وإلا فالاستمرار في آرسنال سيكون خياره.

ريال مدريد يغير اتفاقه مع سوسييداد بشأن مستقبل أوديجارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر أن يجري تغييرًا جذريًا على مستقبل اللاعب مارتين أوديجارد المعار لصفوف ريال سوسييداد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى أنه في حاجة لتواجد أوديجارد في صفوف فريقه هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد قد أبلغت ريال سوسييداد بالفعل برغبتها في استعادة أوديجارد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تقارير .. ريال مدريد يعرض نجومه للحصول على ديبالا

تحدثت تقارير في الإعلام الإيطالي عن اهتمام كبير من قبل ريال مدريد بالتعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا لدعم خط هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت "ميدياست" أن زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، معجب بشدة بديبالا، ويراه الأسم الأنسب من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن قيمة الصفقة تقدر في حدود 100 مليون يورو، ولكن ريال مدريد سيتجه لعرض لاعبين من صفوفه من أجل تقليص المبلغ الضخم.

وأشارت "ميدياست" إلى أن الميرينجي سيعرض الثنائي توني كروس وإيسكو ضمن الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إعجاب مدرب البيانكونيري الجديد أندريا بيرلو بالأخير.

عطال يعلق على اهتمام ريال مدريد

علق نجم نيس يوسف عطال على التقارير التي ربطته بالانتقال لصفوف ريال مدريد ونابولي الموسم المقبل بعد تألقه في صفوف النادي الفرنسي.

وقال اللاعب مع "ليكيب": "عندما تسمع تلك الأقاويل الأمر يكون طيباً لأنه مثل التقدير لمجهودك، إذا كانت الفرق الكبرى تتابعك فذلك يعني أنك موجود".

وختم: "عندما أغادر نيس سيكون ذلك للانضمام إلى فريق كبير للغاية، مستوى المسابقة يرتفع هنا وهذا يفيدنا كثيراً".

رسميًا.. كوبو إلى فياريال على سبيل الإعارة

أعلن نادي فياريال رسميًا التعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال صحيفة "آس" الإسبانية منذ حوالي 5 أيام إن ريال مدريد قد رفض عرضًا من بايرن ميونخ لاستعارة تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

غضب فينيسيوس من زيدان يثير اهتمام باريس سان جيرمان

يعيش فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حالة من الحيرة والغضب، بعد مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب سيدرس مستقبله جيداً خلال فترة الراحة قبل بداية الموسم الجديد، بعد الفترة المُعقدة التي مر بها مع النادي الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يراقب الموقف من بعيد، حيث استفسر عن إمكانية ضم اللاعب أكثر من مرة، وسط رفض تام من ريال مدريد للتفاوض.

الدوري الإنجليزي كذلك، يعتبر من الوجهات المفضلة للنجم البرازيلي، حيث سبق وأن حاول بعض كبار المسابقة ضم اللاعب، ولكن موقف ريال يظل كما هو بالرفض.