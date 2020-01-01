أخبار ريال مدريد: مفاجأة كبرى.. ألكنتارا على الأعتاب

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 30 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 30 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 30 يوليو 2020:

ريال مدريد أمامه فرصة التعاقد مع تياجو

كشفت تقارير من صحيفة دافينسا سنترال أن بايرن ميونخ قد عرض على ريال مدريد التعاقد مع لاعبه تياجو ألكنتارا.

وتسعى إدارة البافاري لبيع تياجو هذا الصيف بمبلغ بين 30 إلى 35 مليون يورو، مبلغ لا يزال كبيرًا بالنسبة للملكي نظرًا لأزمة كورونا.

فاسكيز يرفض الرحيل

أكدت تقارير من صحيفة "آس" أن لوكاس فاسكيز يسعى بكل السبل لتمديد عقده مع ريال مدريد وعدم الرحيل.

وارتبط اسم فاسكيز بأندية أوروبية عديدة، بيد أن اللاعب يفضل الاستمرار في سانتياجو برنابيو حتى لو اضطر لتغيير مركزه.

الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة إقامة لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملعب محايد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر الصحف البريطانية أنّ مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد سوف تُقام في موعدها على ملعب "اتحاد" الخاص بالفريق الإنجليزي.

ولن يتم نقل المباراة حتى بعد إصابة ماريانو دياز بفيروس كورونا، بل سيتم اتباع إجراءات صارمة لضمان سلامة أفراد بعثة النادي الملكي.

ليفانتي قريب من موهبتي ريال مدريد

بحسب كادينا سير فإن خورخي دي فروتوس وداني جوميز سينتقلان إلى ليفانتي من ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

لكن البلانكوس سيحتفظ بأحقية إعادة الشراء لكلا اللاعبين.

صانع ألعاب ريال مدريد يقترب من ميلان

وفقًا لما ورد على آس نقلاً عن ميلان نيوز، سيقوم ريال مدريد ببيع العديد من لاعبيه في سوق الانتقالات لتأمين مبلغ لإعادة بناء الفريق.

من بين العديد من الأسماء التي سيسمحون لهم بالمغادرة هو أوسكار رودريجيز، لاعب خط الوسط المهاجم الشاب الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ليجانيس.

في الأسابيع الأخيرة، تم ربط الإسباني الموهوب بميلان من قبل كالتشيو ميركاتو وماركا، ووفقًا للتقارير يمكن للبلانكوس بيعه مقابل ما يقرب من 10 مليون يورو.