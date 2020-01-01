أخبار ريال مدريد: صلاح يرحل مع ماني والريال يؤمن صفقة مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 29 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020:

ليفانتي قريب من موهبتي ريال مدريد

بحسب كادينا سير فإن خورخي دي فروتوس وداني جوميز سينتقلان إلى ليفانتي من ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

لكن البلانكوس سيحتفظ بأحقية إعادة الشراء لكلا اللاعبين.

ريال مدريد يدخر المال لصفقة مبابي

وفقًا لتقرير من ديبورتيس كواترو، قد يضطر ريال مدريد إلى إنفاق 300 مليون يورو مقابل ضم نجم باريس سان جيرمان العام المقبل.

قد يطلب الفريق الفرنسي سعر مبالغ فيه مقابل الاستغناء عن اللاعب، ومن المحتمل أن تكلف الصفقة بإجمالي المصاريف أكثر من ذلك.

بغض النظر عن السعر المحدد الذي وضعه ليوناردو وعملاق الدوري الفرنسي مقابل مبابي، يحتاج الريال إلى السيولة المالية لعقد الصفقة.

يذكر التقرير أن ريال مدريد سيتخلص من أعباء جاريث بيل وخاميس رودريجيز المالية هذ الصيف، وذلك كخطوة للتحرك لكيليان مبابي في صيف 2021.

مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه ببيل

أخيرًا، أنهى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتوقيع على جاريث بيل، وفقًا لتقارير نشرت في الإعلام البريطاني.

ارتبط يونايتد ارتباطًا وثيقًا بنجم ويلز منذ أكثر من عام، ولكن لم أي تقدم على الإطلاق.

ويقال أن راتب اللاعب ورفضه لخفضه هو السبب في بقائه في ريال مدريد حتى الآن، وسينتهي عقد اللاعب مع الريال في 2022.

صانع ألعاب ريال مدريد يقترب من ميلان

وفقًا لما ورد على آس نقلاً عن ميلان نيوز، سيقوم ريال مدريد ببيع العديد من لاعبيه في سوق الانتقالات لتأمين مبلغ لإعادة بناء الفريق.

من بين العديد من الأسماء التي سيسمحون لهم بالمغادرة هو أوسكار رودريجيز، لاعب خط الوسط المهاجم الشاب الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ليجانيس.

في الأسابيع الأخيرة، تم ربط الإسباني الموهوب بميلان من قبل كالتشيو ميركاتو وماركا، ووفقًا للتقارير يمكن للبلانكوس بيعه مقابل ما يقرب من 10 مليون يورو.

أسطورة الدوري الإنجليزي: صلاح سوف يرحل عن ليفربول مع ماني

كشف أندي جراي، أسطورة الدوري الإنجليزي، أنّ محمد صلاح، لاعب ليفربول ، لن يستمر رفقة بطل البريميرليج وقد يرحل في الموسم الجاري ويرافقه السنغالي ساديو ماني.

صلاح فتح الباب لإمكانية مغادرة الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري مؤكدًا أنّ كل شيء وارد الحدوث.

وقال جراي في تصريحات عبر beIN: "لقد قلت ذلك من قبل ولم أغير رأيي، محمد صلاح سوف يرحل عاجلًا أو آجلًا عن ليفربول، وربما يأخذ ماني معه".

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