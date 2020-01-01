أخبار ريال مدريد: موقف بيل النهائي ولاعب جديد سيُباع

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 12 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020:

بيل لن يرحل مهما حدث

أكدت صحيفة "ميرور" أن جاريث بيل اتخذ قراره بالاستمرار في ريال مدريد وعدم الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب التقرير فإن بيل سيستمر حتى نهاية عقده في 2022 ومن بعدها سيبدأ في تقرير مصيره حتى ولو ظل بديلًا طوال تلك المدة.

ريال مدريد يحدد سعر ريجيلون

حدد نادي ريال مدريد الإسباني سعر الظهير الأيسر، سيرخيو ريجيلون، والذي يعود إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة مع إشبيلية.

وأكدت التقارير أنّ المبلغ المتوقع حصوله من بيع اللاعب المعار إلى الفريق الأندلسي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

رسميًا.. انتهاء إعارة أريولا

أعلن ريال مدريد بصورة رسمية عن عودة ألفونسو أريولا إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية إعارته بنهاية هذا الموسم.

هكذا بات واضحًا أن الملكي لن يشتري عقد الحارس الفرنسي وسيكتفي بإعادة حارسه المعار أندري لونين ليكون بديلًا لكورتوا.

سيبايوس يعود إلى ريال مدريد

أوردت صحيفة "آس" نبأ حزينًا لجمهور آرسنال، عند تأكيدها بأن ريال مدريد قد قرر إعادة داني سيبايوس مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.

آس تقول في تقريرها أن مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كشفت عن نقص الموارد في كتيبة زيدان، وفي ظل أزمة كورونا وعدم قدرة النادي على إبرام صفقات، فالقرار هو إعادة داني سيبايوس لمواجهة هذه الأزمة.

الصحيفة أيضًا أشارت إلى أن اللاعب نفسه لا يمانع العودة إلى مدريد بل إن حلمه الأكبر هو ارتداء القميص الملكي، لكنه يشترط أن يحظى بدور أساسي مع زيدان وإلا فالاستمرار في آرسنال سيكون خياره.

ريال مدريد يغير اتفاقه مع سوسييداد بشأن مستقبل أوديجارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر أن يجري تغييرًا جذريًا على مستقبل اللاعب مارتين أوديجارد المعار لصفوف ريال سوسييداد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى أنه في حاجة لتواجد أوديجارد في صفوف فريقه هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد قد أبلغت ريال سوسييداد بالفعل برغبتها في استعادة أوديجارد خلال فترة الانتقالات الصيفية.