أخبار ريال مدريد: مبابي يرفض التجديد انتظارًا لزيدان وملف بوجبا يفتح من جديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 8 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020:

زيدان "دمّر" مشاعر خاميس وريال مدريد قرر التخلص منه قريبًا

تستمر معاناة خاميس رودريجيز في ريال مدريد تحت إمرة زين الدين زيدان، وهذه المرة بتأكيدات صحيفة "ماركا" أن الكولومبي "مهترئ عاطفيًا جدًا" بسبب طريقة تعامل مدربه معه.

ماركا أكدت على أن ثمة نقاشًا صريحًا قد حدث بين زيزو وخاميس وبخه فيه الكولومبي على عدم ثقته به وأعرب عن إحباطه الشديد من طريقة سير الأمور معه، ما جعلهما في النهاية يتفقان على استبعاده من قائمة مدريد المسافرة إلى الباسك في مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة.

الآن بات واضحًا أمام إدارة ريال مدريد أن عليها أن تتخلص من صاحب الـ28 عامًا هذا الصيف، فهو خارج مخططات زيدان من جهة، واللاعب نفسه أصبح غير قادر على العطاء بسبب مشاعره الغاضبة مما يحدث له مع زيزو في سانتياجو برنابيو.

زيدان مصمم على بوجبا

تحدثت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد قد فتح ملف التعاقد مع بول بوجبا مرة أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية رغم صعوبة المهمة لتمسك مانشستر يونايتد بنجمهم.

وبحسب الأنباء فإن إعادة فتح ملف بوجبا أتى في ظل تمسك إدارة رين بإدواردو كامافينجا، بينما يُريد زيدان بكل السبل الممكنة التعاقد مع لاعب وسط في الميركاتو الحالي.

مبابي يرفض مناقشة تجديد عقده انتظارًا لريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كيليان مبابي قد علق مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده انتظارًا لما سيحدث بينه وبين ريال مدريد في الفترة المقبلة.

الأمر لم يقتصر فقط على مبابي، بل إن إدواردو كامافينجا هو الآخر سلك نفس المسلك، الثنائي ينتظر ريال مدريد والرغبة واضحة منهما في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

إصابة جديدة لهازارد

أعلنت مصادر صحفية إسبانية أن النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد قد شعر بآلام في الكاحل مرة أخرى بعد المباراة التي لعبها ريال مدريد ضد إسبانيول

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مشاركة الدولي البلجيكي إيدين هازارد في مواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس مساء الجمعة تبقى محل شك.

وحسب مصادر آس فإن هناك قلقًا من أن يتعرض إيدين هازارد لانتكاسة جديدة بعد العديد من الإصابات التي لحقت به على مستوى الكاحل خلال الموسم الحالي.

سيرخيو راموس يضع فلورنتينو بيريز في ورطة

وضع النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد رئيس ناديه فلورنتينو بيريز في ورطة عقب ما قدمه من مستويات في الفترة الماضية.

جاء هذا بعدما ساهم راموس بشكل مباشر في ثلاثة انتصارات لصالح ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد العودة من التوقف.

وسجل راموس في مواجهة ريال سوسييداد وخيتافي بالإضافة لأتلتيك بيلباو مساء الأمس، ليمنح الملكي تسع نقاط بشكل مباشر.

وكان فلورنتينو بيريز قد عرض على راموس التجديد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط إضافي، وهو ما يرفضه قائد الفريق.

ويسعى راموس للحصول على عامين إضافيين في صفوف ريال مدريد، وهو ما يتعرض مع القاعدة العامة للنجوم فوق الـ 30 عامًا.

تزايد فرص التعاقد مع كامافينجا

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن إدواردو كامافينجا قد يترك ناديه رين وينضم إلى ريال مدريد لتحقيق حلم اللعب في دوري أبطال أوروبا.

الأمر كله يكمن في تصنيف رين في الأبطال الموسم المقبل، ففي حال أن استمر في وضعه الحالي ولم يحقق الدوري الأوروبي، سيتعين عليه البداية من الملحق المبكر، ما يقلل حظوظ لعبه في دور المجموعات.

لذلك فمستقبل الفرنسي على المحك بشدة، ويبقى أمر انتقاله إلى النادي الملكي واردًا بقوة حال خسارة ناديه لمنافسات الدوري الأوروبي.

هافيرتس يقترب من تشيلسي

هدف جديد لريال مدريد لن ينضم إلى سانتياجو برنابيو الموسم المقبل، حيث أكدت الصحف أن كاي هافيرتس قد أتمم اتفاقه مع إدارة تشيلسي.

وسبق وأن عرضت إدارة ريال مدريد 80 مليون يورو للظفر بخدمات الدولي الألماني، لكن إدارة ناديه باير ليفركوزن صممت على 100 مليون ما وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة آنذاك.