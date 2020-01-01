أخبار ريال مدريد: مبابي على الأعتاب والتخلص من بيل قريبًا جدًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 15 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020:

ريال مدريد واثق من ضم مبابي في 2021

أشارت ماركا إلى أن ريال مدريد واثق من ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في 2021.

وكان هناك سعي من الفريق الفرنسي لتمديد عقده إلى ما بعد 2022، لكن اللاعب رفض الشروط التي وضعت أمامه.

ستكون مهمة الريال في ضم بطل كأس العالم الصيف القادم أسهل، لكن من المتوقع أن يطلب فيه بطل الدوري الفرنسي مبلغًا كبيرًا.

ريال مدريد مستعد لرحيل بيل مجانًا

أفادت شبكة ABC أن ريال مدريد مستعد لسداد السنتين الأخيرتين من عقد جاريث بيل والسماح له بأن يصبح لاعبًا حرًا.

تم تصوير الويلزي الدولي مؤخرًا وهو يتجول على مقاعد البدلاء، وأصبح مصدر إزعاج في مقاعد بدلاء الميرينجي.

فابيان رويز يبتعد عن ريال مدريد وبرشلونة

كشفت مصادر صحفية إسبانية وإيطالية أن متوسط ميدان نابولي فابيان رويز اقترب من تجديد عقده مع نادي الجنوب الإيطالي حتى عام 2025.

وكان النجم الإسباني قد ارتبط بالعديد من الأندية، حيث وضعته الصحافة في جملة مفيدة مع برشلونة وريال مدريد وأشارت إلى وجود مفاوضات.

وحول ذلك، قالت صحيفة آس الإسبانية إن فابيان رويز كان أحد الأسماء الأولية في قائمة ريال مدريد وبرشلونة الخاصة بالميركاتو منذ عدة أشهر.

مانشستر سيتي يريد التعاقد مع فاران

تداولت تقارير صحفية إنجليزية اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينبع اهتمام السيتي من رغبة بيب جوارديولا الشخصية في التعاقد مع الدولي الفرنسي في ظل الأزمة التي يجابهها في مركز قلب الدفاع هذا الموسم.

الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي سيرحلان عن السيتزينس بنهاية هذا الموسم، وتبقى الأزمة هي إقناع النادي الملكي بالتخلي عن نجمه.

آرسنال يقدم عرضه بشأن سيبايوس

تؤكد التقارير أن آرسنال يستعد لتقديم العرض الرسمي الأول لريال مدريد من أجل التعاقد مع داني سيبايوس بصورة نهائية في الصيف الحالي.

قيمة سيبايوس هي 25 مليون يورو، ويهتم بخدماته فالنسيا وكذلك ريال بيتيس، ما يُصعِّب كثيرًا من مهمة النادي الإنجليزي.

زيدان يعلق على ميركاتو ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن الجدل المثار حول مستوى التحكيم في الدوري الإسباني مؤخراً، ومدى أحقية فريقه باللقب.

ورد زيدان في المؤتمر الصحفي للقاء غرناطة المقبل قائلاً: "الجميع له الحق في التعبير عن رأيه، لا أتحكم في آراء الآخرين، فقط يهمني الأداء في الملعب".

وعن سوق الانتقالات: "أفكر فقط في اللقاء المقبل، كل طاقتنا موجهة لها، نحن في الأسبوع الأخير وهناك ثلاث مباريات، بعد ذلك يمكن مناقشة الأمور الأخرى".