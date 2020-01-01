أخبار ريال مدريد: صفقتان محتملتان مع آرسنال ومانشستر يونايتد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 9 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 9 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 9 يوليو 2020:

مدير المنتخب الألماني يعلن انتقال هافيرتس إلى ريال مدريد

قال أوليفر بيرهوف أسطورة كرة القدم الألمانية ومدير المنتخب الألماني في الوقت الحالي بابتسامة تخبر الكثير إن كاي هافيرتس لاعب لريال مدريد حاليًا.

وحسب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني فإن كاي هافيرتس أصبح لاعبًا لريال مدريد، رغم أنه قال ذلك بابتسامة تجعل الأمور معلقة إلى حد كبير.

وأضاف: "هذا سيعجب ريال مدريد؟ أعتقد بالفعل، ولكنني أقول ذلك بجدية، إنه لاعب لريال مدريد، هو لاعب صغير جدًا في السن، لكن لديه كل شيء"

وتابع: "هو لاعب موهوب للغاية، يملك المهارات الفنية واللياقة البدنية الجيدة، إنه لاعب متكامل للغاية، بالنسبة لنا سيكون مهمًا للمنتخب، إنه واحد من هؤلاء اللاعبين المبدعين، عليه مواصلة التطور"

آرسنال يضع عينه على لوكا يوفيتش

أفادت تقارير من الصحافة الإنجليزية أن آرسنال يضع عينه على التعاقد مع لوكا يوفيتش في ظل تراجع دوره في النادي الملكي.

وبحسب الأنباء فإن ريال مدريد قرر التخلص من يوفيتش لكثرة إصاباته وعدم تأقلمه حتى الآن، ويبدو أن آرسنال هو الوجهة الأقرب له.

مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع خاميس

أكدت تقارير من الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يُفكر في التعاقد مع خاميس رودريجيز مع تأكد مغادرة الريال في السوق الصيفية الحالية.

أولي جونار سولشاير يريد دعم الجبهة اليُمنى الهجومية بجناح مع رغبته بالتعاقد مع صانع ألعاب آخر، وبالنسبة له فإن خاميس خيار مميز خصوصًا وأن سعره لن يكون كبيرًا قياسًا بأن عقده ينتهي في 2021.

زيدان "دمّر" مشاعر خاميس وريال مدريد قرر التخلص منه قريبًا

تستمر معاناة خاميس رودريجيز في ريال مدريد تحت إمرة زين الدين زيدان، وهذه المرة بتأكيدات صحيفة "ماركا" أن الكولومبي "مهترئ عاطفيًا جدًا" بسبب طريقة تعامل مدربه معه.

ماركا أكدت على أن ثمة نقاشًا صريحًا قد حدث بين زيزو وخاميس وبخه فيه الكولومبي على عدم ثقته به وأعرب عن إحباطه الشديد من طريقة سير الأمور معه، ما جعلهما في النهاية يتفقان على استبعاده من قائمة مدريد المسافرة إلى الباسك في مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة.

الآن بات واضحًا أمام إدارة ريال مدريد أن عليها أن تتخلص من صاحب الـ28 عامًا هذا الصيف، فهو خارج مخططات زيدان من جهة، واللاعب نفسه أصبح غير قادر على العطاء بسبب مشاعره الغاضبة مما يحدث له مع زيزو في سانتياجو برنابيو.

زيدان مصمم على بوجبا

تحدثت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد قد فتح ملف التعاقد مع بول بوجبا مرة أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية رغم صعوبة المهمة لتمسك مانشستر يونايتد بنجمهم.

وبحسب الأنباء فإن إعادة فتح ملف بوجبا أتى في ظل تمسك إدارة رين بإدواردو كامافينجا، بينما يُريد زيدان بكل السبل الممكنة التعاقد مع لاعب وسط في الميركاتو الحالي.

مبابي يرفض مناقشة تجديد عقده انتظارًا لريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كيليان مبابي قد علق مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده انتظارًا لما سيحدث بينه وبين ريال مدريد في الفترة المقبلة.

الأمر لم يقتصر فقط على مبابي، بل إن إدواردو كامافينجا هو الآخر سلك نفس المسلك، الثنائي ينتظر ريال مدريد والرغبة واضحة منهما في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

إصابة جديدة لهازارد

أعلنت مصادر صحفية إسبانية أن النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد قد شعر بآلام في الكاحل مرة أخرى بعد المباراة التي لعبها ريال مدريد ضد إسبانيول

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مشاركة الدولي البلجيكي إيدين هازارد في مواجهة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس مساء الجمعة تبقى محل شك.

وحسب مصادر آس فإن هناك قلقًا من أن يتعرض إيدين هازارد لانتكاسة جديدة بعد العديد من الإصابات التي لحقت به على مستوى الكاحل خلال الموسم الحالي.