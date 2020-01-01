أخبار ريال مدريد: محمد صلاح وسانشو على طاولة بيريز وحكيمي إلى إنتر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 30يونيو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020:

ريال مدريد يدفع بلاعبه لينضم لريال سوسييداد ويتأهب لعرض ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لا يريد استعادة لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي يريد من اللاعب الاستمرار لفترة إعارة أخرى في الموسم الجديد.

ويملك ريال مدريد في الوقت الحالي عرضًا من قبل نادي ريال سوسييداد الذي يريد ضم اللاعب لفترة إعارة مدتها موسم واحد فقط، وهي فترة مثالية بالنسبة للنادي الملكي.

وبالرغم من رغبة ريال مدريد في تنفيذ الانتقال الخاص بريال سوسييداد، نظرًا للمستويات العالية التي يلعب فيها الفريق ومنافسته في الدوري الإسباني، إلا أنه سيترك حرية الاختيار للنجم الياباني الشاب.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت اللاعب بعدة أندية خارج إسبانيا، على رأسها ميلان الإيطالي.

مانشستر يونايتد يفتح الباب على مصرعيه لريال مدريد للتعاقد مع سانشو

زعمت تقارير من شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد لن يدفع أكثر من 50 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن قبل، خرج هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، وأعلن أن قيمة سانشو لن تقل على 100 مليون يورو، في الوقت الذي شدد فيه على أن أزمة كورونا لن تتسبب في سرقة الأندية الكبرى لنجوم ناديه - على حد وصفه -.

خروج يونايتد من صفقة سانشو بسبب القيمة المالية قد يفتح الباب أمام ريال مدريد للانقضاض على الصفقة، خصوصًا وأن صحيفة "بيلد" أشارت إلى أن النادي الملكي سبق وأن قدم عرضًا لكاي هافيرتس بـ80 مليون يورو، المبلغ القريب من طلبات دورتموند في سانشو.

شيرار: صلاح لن ينتقل إلى ريال مدريد

طالب آلان شيرار نجم نيوكاسل المعتزل المصري محمد صلاح هداف ليفربول نظيره السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق بعدم الرحيل عن الريدز.

وكتب شيرار: "محمد صلاح وساديو ماني مطلوبان من كبار أوروبا بكل وضوح، لكن لماذا سيكون عليهما أن يتركا ليفربول؟.

وأضاف: "حتى لو كان من يريد ضم أحدهما هو ريال مدريد، لا أرى سبب يجعلهما يتحركان لأي فريق، فليفربول يتحسن وعاد حقًا لأفضل ما كان عليه من قبل".

الإعلان وشيك عن انضمام حكيمي إلى إنتر

أشار الصحفي الإيطالي دي مارزيو إلى أن أشرف حكيمي سيقوم بالكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله من ريال مدريد إلى الإنتر اليوم الثلاثاء على أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة..

وبعد أن قضى موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند، ظهرت أحاديث عن عودة المغربي الدولي للريال، لكن النيراتزوري تحرك نحوه وضمه بعقدٍ سيمتد لخمس سنوات.

مالديني يرغب في استمرار دوناروما مع ميلان

يرى باولو مالديني أن جيانلويجي دوناروما هو أفضل حارس مرمى في العالم، ويرغب في بقائه مع ميلان .

أثبت دوناروما أنه حارس كبير وهو بعمر الـ16 عامًا في عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو مطلب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ارتبط الإيطالي الدولي بأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي ، وجدير بالذكر أن عقده مع الروسونيري سينتهي في 2021.