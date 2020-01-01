أخبار ريال مدريد: راتب بوجبا يعطل انتقاله ولاكازيت باقٍ في آرسنال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 30 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أودريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 30 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 30 مايو 2020:

رغم رغبته اللعب لريال مدريد لاكازيت باقٍ في آرسنال

أشارت تقارير لديفينسا سنترال إلى أن أليكساندر لاكازيت سيبقى في آرسنال ولن يرحل في سوق الانتقالات، رغم رغبته القوية في اللعب في ريال مدريد .

وبحسب التقارير فإن زين الدين زيدان معجب بمواطنه، لكن الإدارة ترغب في استثمار المبلغ المطلوب "50 مليون يورو" في لاعب أصغر سنًا من نجم الجنرز، والبالغ من العمر 29 عامًا.

عرض جديد من ميلان ليوفيتش

وفقًا لتوتوسبورت فإن ميلان يجهز عرضًا من أجل ضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات.

يرغب الروسونيري في ضم اللاعب لتدعيم الهجوم بعد رحيل إبراهيموفيتش المنتظر بنهاية الموسم، ووفقًا للصحيفة الإيطالية فإن الديافولو سيتقدم بعرض إعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء.

سباق بين مانشستر سيتي ونيوكاسل على موهبة أوروجواي

وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميل، فإن كلاً من مانشستر سيتي ونيوكاسل مهتمان بالتوقيع مع جناح بينارول فاكوندو بيليستري مع بداية سوق الانتقالات.

جذب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اهتمامًا من فرق كبيرة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ونابولي، وذلك بعد أن قدم أداءً رائعًا تحت قيادة نجم مانشستر يونايتد السابق دييجو فورلان.

ريال مدريد يخطط لضم ساكا من آرسنال

حدد ريال مدريد جناح آرسنال بوكايو ساكا كهدف محتمل في سوق الانتقالات، وفقًا لدون بالون.

يرى البلانكوس أن صاحب 18 عامًا هو اللاعب المثالي لخلق منافسة على مركز الظهير الأيسر مع فيرلاند ميندي.

من المقرر أن ينتهي عقد ساكا مع الجنرز في عام 2021، ويمكن للريال تأمين 30 مليون يورو للحصول على خدماته.

راتب بوجبا يهدد انضمامه لريال مدريد

قد يضطر ريال مدريد إلى التخلي عن الأمل في التعاقد مع بول بوجبا في سوق الانتقالات بسبب مطالب لاعب خط الوسط المالية.

يتوق العملاق الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي من مانشستر يونايتد ، لكن صحيفة الديلي ميل تقول إنه يحصل على راتب قدره 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ويخشى الريال من غضب نجوم الفريق إذا وافق على هذا الراتب.