أخبار ريال مدريد: كاسيميرو يجدد عقده وحكيمي مقابل هالاند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أودريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 مايو 2020:

ريال مدريد قد يضحي بحكيمي من أجل هالاند

أشارت تقارير نشرتها آس أن بوروسيا دورتموند يرغب شراء عقد أشرف حكيمي من ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات، وذلك بعد أن قضى اللاعب موسمين على سبيل الإعارة مع الأصفر والأسود.

ومع رغبة الملكي في ضم إرلينج هالاند، فإن هناك تقارير أشارت إلى أن الميرينجي قد يوافق على مطلب الفريق الألماني، لكن بشرط دخول المغربي الدولي في صفقة انضمام النرويجي لسانتياجو بيرنابيو التي يرغب بيريز في إتمامها في صيف 2021.

يوفيتش وميليك على رأس قائمة ميلان

بحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت، يرغب ميلان في التعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات، وهناك خياران متاحان هما لوكا يوفيتش من ريال مدريد وأركاديوش ميليك من نابولي.

ارتبط يوفيتش بالخروج من الريال بعد أن سجل هدفين فقط منذ الانتقال من آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، وسعره المطلوب 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني / 55 مليون دولار).

أما المهاجم البولندي فيرى فيه البديل الأمثل، حيث أن عقده مع أبناء الجنوب سينتهي في صيف 2021، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة لصعوبة موافقة دي لاورينتيس على رحيل أي من لاعبيه بثمنٍ قليل.

كاسيميرو يجدد عقده مع ريال مدريد

بحسب ماركا، وقع كاسيميرو عقدًا جديدًا مع ريال مدريد يبقيه في سانتياجو بيرنابيو حتى عام 2023.

اختتمت المفاوضات قبل أشهر ولكن لم يتم الإعلان عن التجديد للبرازيلي رسميًا حتى الآن، وذلك تماشيًا مع سياسة الميرينجي الجديدة بشأن العقود.

خاميس رودريجيز يفضل أتلتيكو مدريد على نيوكاسل

أفادت موندو ديبورتيفو أن خاميس رودريجيز مستعد لتجاهل اهتمام نيوكاسل نظير الانتقال إلى أتلتيكو مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

يفضل الكولومبي البقاء في العاصمة الإسبانية، على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كان الروخيبلانكوس قادر على تلبية مطالب ريال مدريد المالية من أجل التخلي عن اللاعب.

يوفنتوس ينسحب من السباق على بوجبا

بحسب كورييري ديلو سبورت فإن يوفنتوس انسحب من السباق على ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات.

ارتبط لاعب خط الوسط منذ فترة طويلة بالعودة إلى تورينو، لكن الآثار المالية لفيروس كورونا ستجبر البيانكونيري على التخلي عن فكرة ضمه.