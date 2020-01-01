أخبار برشلونة: أسبوع حاسم للكتلان وشكرينيار بديل أومتيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 18 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 18 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 18 مايو 2020:

برشلونة يحدد بديل سيميدو

أفادت موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيتحرك لسيرجينو ديست من أياكس إذا غادر نيلسون سيميدو مع بداية سوق الانتقالات.

لكن الكتلان يتكتمون على الانتقال إلى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حاليًا لأنهم لا يعتقدون أنه مستعد حتى الآن لإحداث تأثير في كامب نو.

بدلاً من ذلك ، فإنهم يراقبونه عن كثب ولن يتحركوا إلا إذا تم الضغط عليهم بجدية.

شكرينيار بديل أومتيتي في برشلونة

أفادت موندو ديبورتيفو أن ميلان شكرينيار تم وضعه من قبل برشلونة كبديل محتمل لصامويل أومتيتي.

لكن لن يكون الأمر سهلاً لضم السلوفيني، فريال مدريد ومانشستر يونايتد من ضمن الفرق الراغبة في الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات، إلا أن البلوجرانا قد يفوز باللاعب بنقل أومتيتي إلى الإنتر.

فاتي قد يعود لبرشلونة ب

يفكر برشلونة في إمكانية إعادة أنسو فاتي إلى فريق الشباب، وذلك بحسب ما نشرته ماركا.

يرغب الكتلان في إعطاء فرصة لتطور اللاعب صاحب 17 عامًا ولا يرغبون في رؤيته يخرج على سبيل الإعارة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، يمكنه النزول إلى برشلونة ب هذا الموسم.

برشلونة يدخل أسبوع حاسم بشأن لاوتارو وبيانيتش

حسب تقارير موندو ديبورتيفو فإن الأسبوع المقبل قد يحيي آمال برشلونة في التوقيع مع هدفيه الرئيسيين في سوق الانتقالات.

ومن المقرر أن يصعد برشلونة المحادثات مع كل من إنتر ويوفنتوس بشأن لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش على التوالي.

في كلتا الحالتين، يفضل الكتلان صفقة تبادل مع أمثال نيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش وآرتور.

يوفنتوس أخبر برشلونة: أرتور مقابل بيانيتش

يرفض يوفنتوس التراجع عن صفقة تبادلية ينتقل من خلالها أرتور إلى البيانكونيري وميراليم بيانيتش إلى برشلونة، حسب كالتشيو ميركاتو.

في حين تشير التقارير في إسبانيا إلى أن نيلسون سيميدو يمكن أن ينضم إلى الكبير الإيطالي مقابل بيانيتش وماتيو دي شيليو ومقابل ماديي، يصر المصدر الإيطالي على أن فريق السيدة العجوز سيقبل فقط لاعب خط الوسط البرازيلي الذي يتردد في مغادرة كامب نو.