أخبار الانتقالات: ريال مدريد لم يطلب صلاح وليفربول يريد يورينتي

باريس سان جيرمان يبدأ التفاوض من أجل إيكاردي
أفادت لو باريسيان أن باريس سان جيرمان جعل من الأولوية توقيع ماورو إيكاردي بشكل دائم من إنتر هذا الصيف.
على الرغم من أن لديهم خيار شراء في صفقة إعارته بقيمة 70 مليون يورو ، إلا أنهم لا ينوون دفع هذا المبلغ وسيحاولون تخفيض الرسوم.
مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون لجريليش
وفقًا لما ذكرته ميرور سيحدد أستون فيلا السعر المطلوب لجاك جريليش عند 80 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار).
يقال إن مانشستر يونايتد يتصدر قائمة المهتمين باللاعب، لكنه سيحتاج إلى بدء التحرك للحصول على اللاعب.
برشلونة يحدد بديل سيميدو
أفادت موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيتحرك لسيرجينو ديست من أياكس إذا غادر نيلسون سيميدو مع بداية سوق الانتقالات.
لكن الكتلان يتكتمون على الانتقال إلى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا حاليًا لأنهم لا يعتقدون أنه مستعد حتى الآن لإحداث تأثير في كامب نو.
بدلاً من ذلك ، فإنهم يراقبونه عن كثب ولن يتحركوا إلا إذا تم الضغط عليهم بجدية.
ديبالا يوافق على شروط التجديد ليوفنتوس
وافق باولو ديبالا على شروط عقد جديد طويل الأجل في يوفنتوس، حسبما أفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت.
البيانكونيري حريص على ربط الأرجنتيني بشروط جديدة وبعقدٍ ساري حتى 2025.
شكرينيار بديل أومتيتي في برشلونة
أفادت موندو ديبورتيفو أن ميلان شكرينيار تم وضعه من قبل برشلونة كبديل محتمل لصامويل أومتيتي.
لكن لن يكون الأمر سهلاً لضم السلوفيني، فريال مدريد ومانشستر يونايتد من ضمن الفرق الراغبة في الحصول على توقيعه في سوق الانتقالات، إلا أن البلوجرانا قد يفوز باللاعب بنقل أومتيتي إلى الإنتر.
ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند في 2021
الملكي قد ينتظر ليحصل على الثنائي معًا
يسعى ريال مدريد إلى إكمال ثلاثية الهجوم من خلال التعاقد مع إيرلينج هالاند وكيليان مبابي الصيف المقبل، حسبما أوردت آس.
يأمل لوس بلانكوس بتوقيع نجمي بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، لكن فيروس كورونا عطل جميع خطط ضمهما في سوق الانتقالات القادم.
وبحسب المشروع المستقبلي للميرينجي سيكمل إيدن هازارد الذي وقع من تشيلسي الصيف الماضي ثلاثية 'MHH'.
فاتي قد يعود لبرشلونة ب
يفكر برشلونة في إمكانية إعادة أنسو فاتي إلى فريق الشباب، وذلك بحسب ما نشرته ماركا.
يرغب الكتلان في إعطاء فرصة لتطور اللاعب صاحب 17 عامًا ولا يرغبون في رؤيته يخرج على سبيل الإعارة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، يمكنه النزول إلى برشلونة ب هذا الموسم.
وكيل صلاح ينفي وصول عرض من ريال مدريد
رد قوي من وكيل أعمال نجم ليفربول على هاني رمزي
حالة من الجدل أثارها هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، حول دخول محمد صلاح مهاجم ليفربول في مفاوضات مع ريال مدريد، فكيف كان رد وكيل أعماله؟
برشلونة يدخل أسبوع حاسم بشأن لاوتارو وبيانيتش
يستعد الكتالونيون لمطاردة النجمين خلال الأيام القادمة
حسب تقارير موندو ديبورتيفو فإن الأسبوع المقبل قد يحيي آمال برشلونة في التوقيع مع هدفيه الرئيسيين في سوق الانتقالات.
ومن المقرر أن يصعد برشلونة المحادثات مع كل من إنتر ويوفنتوس بشأن لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش على التوالي.
في كلتا الحالتين، يفضل الكتلان صفقة تبادل مع أمثال نيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش وآرتور.
يوفنتوس أخبر برشلونة: أرتور مقابل بيانيتش
يرفض يوفنتوس التراجع عن صفقة تبادلية ينتقل من خلالها أرتور إلى البيانكونيري وميراليم بيانيتش إلى برشلونة، حسب كالتشيو ميركاتو.
في حين تشير التقارير في إسبانيا إلى أن نيلسون سيميدو يمكن أن ينضم إلى الكبير الإيطالي مقابل بيانيتش وماتيو دي شيليو ومقابل ماديي، يصر المصدر الإيطالي على أن فريق السيدة العجوز سيقبل فقط لاعب خط الوسط البرازيلي الذي يتردد في مغادرة كامب نو.
ميلان يتحرك لدامفريس
بحسب ما ذكرته كالتشيو ميركاتو فإن ميلان بدأ التحرك من أجل ضم دامفريس من آيندهوفن مع بداية سوق الانتقالات.
انضم المدافع البالغ من العمر 24 عامًا مؤخرًا إلى وكالة مينو رايولا، الذي يشرف على شؤون حارس مرمى الروسونيري جيانلويجي دوناروما.
ليفربول يتابع دييجو يورينتي
يستحوذ دييجو يورينتي مدافع ريال سوسيداد على اهتمام ليفربول وموناكو، وفقًا لما ذكرته لا رازون.
اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا منفتح على الانتقال في نهاية الموسم ويجذب الكثير من الاهتمام.
ومع ذلك ، لن تكون صفقة يورينتي رخيصة ، حيث من المتوقع أن تكلف 45 مليون يورو (48 مليون دولار).
الإنتر يتحرك لتونالي
يوفنتوس يدخل السباق مع مانشستر يونايتد على خيمينيز
نجم وولفرهامبتون مطلوب في الدوري الإيطالي
أصبح نجم الذئاب راؤول خيمينيز هدفًا لكل من يوفنتوس ومانشستر يونايتد في سوق الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.
سجل المهاجم المكسيكي 26 هدفًا في 67 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى وولفرهامبتون من بنفيكا في 2018.
وبحسب ما ورد، يحرص كل من البيانكونيري واليونايتد على الاستفادة القصوى من "السوق المحبط" من خلال التعاقد مع خيمينيز من الذئاب مقابل سعر أرخص في نهاية هذا الموسم.