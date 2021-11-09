طالب الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية جماهير نادي الهلال السعودي من الجيل الجديد، التوقف عن تشجيع الزعيم، وعدم الانخداع بعبارات الإعلام الأزرق وتاريخهم الذي هو بلا معايير – على حد قوله -.

الزعيم يستعد لخوض النهائي القاري الثالث له في آخر خمس سنوات، إذ يلتقي ببوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في 23 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة "الرياض".

وكان الأزرق قد تأهل للنهائي بالفوز أمام جاره النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، في نصف النهائي.

"ابتعدوا عن الهلال"

كتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احبابي مشجعي الهلال من الجيل الجديد .. كما تعلمون بأن الإستقلالية مطلب ، أنصحكم بتشجيع الاتحاد او النصر او الاهلي.

"لأنكم زمنياً في مواجهة جيل اعلامي قديم يمارس عليكم الحشو والتلقين التاريخي بلا معايير او رصد حقيقي .. وشخصياً أربأ بكم أن تكونوا محبين بلا قناعة".

كيف تطلب منهم التخلي عن الهلال؟

من جانبه، استغرب بندر الرزيحان؛ نجم الهلال الأسبق والإعلامي الرياضي حاليًا، دعوة أبو هداية، مشيرًا إلى أن جمهور الفرق الأخرى تتجه لتشجيع الزعيم.

وكتب الرزيحان: "جميل جداً بأن تكون (مستقل) .. كيف تطلب من جيل أن يتخلوا عن فريق بطل كفريق الهلال يحقق المنجزات وينتمون لفرق بعدت عن البطولات لسنوات وبعض من إعلاميه تخلوا عن فرقهم وارتموا في احضان فرق أخرى أقل مايقال عنهم إعلام تابع".

واختتم: "اين الاستقلالية التي تطالب بها !!".

جميل جداً بأن تكون (مستقل) .. كيف تطلب من جيل أن يتخلوا عن فريق بطل كفريق #الهلال يحقق المنجزات وينتمون لفرق بعدت عن البطولات لسنوات وبعض من إعلاميه تخلوا عن فرقهم وارتموا في احضان فرق أخرى أقل مايقال عنهم إعلام تابع .

اين الاستقلالية التي تطالب بها !! — بندر الرزيحان (@banderalrezohan) November 9, 2021

اقرأ أيضًا..

جوميس في الدرعية، وهل ينضم دي سوزا للزعيم؟

"النصر كان الأجدر بالنهائي الآسيوي لولا أخطاء التحكيم"