أخبار الهلال اليوم | جوميس في الدرعية، وهل ينضم دي سوزا للزعيم؟

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جوميس من الدرعية: مكان رائع أدعوكم لاستكشافه

استغل بافيتمبي جوميس نجم الهلال الإجازة التي حصل عليها اللاعبون بسبب التوقف الدولي وزار حي الطريف في منطقة الدرعية السياحية في السعودية، وقد دعا الناس من هناك لزيارة المنطقة واستكشاف جمالها.

ونشر المهاجم الفرنسي عدة صور له هناك وعلق كاتبًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "استغليت إجازتي لزيارة هذا المكان الرائع، الطريف .. إحدى المناطق المصنفة بواسطة اليوسنكو من مناطق التراث العالمي".

أضاف "تعلمت الكثير عن تاريخ وتطور السعودية، عرفت قصة نهوض تلك المملكة وهي قصة ملهمة للناس في الرياض. مكان رائع أدعوكم جميعًا لزيارته واستكشافه أو إعادة استكشافه".

هل سينتقل للهلال؟ دي سوزا يُجيب

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله لاعب الاتفاق "إليريك باربوسا دي سوزا" يُجيب على سؤال لأحد مشجعي الهلال حول إمكانية انتقاله للفريق العاصمي.

اللاعب البرازيلي رد ضاحكًا "لا، سأبقى في الاتفاق".

يُشار إلى أن اللاعب لم يرتبط أبدًا بالانتقال لصفوف الهلال ولم يكن أبدًا على قائمة اهتمام الفريق.

جمهور الهلال يُحيي ذكرى الفوز ذهابًا على أوراوا ريد

يُصاف اليوم التاسع من نوفمبر ذكرى فوز الهلال على أوراوا ريد دياموندز الياباني 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ذلك الفوز وضع قدمًا للزعيم على منصة التتويج، وقد وضع قدمه الأخرى حين فاز إيابًا في اليابان بهدفين دون رد.

الهلال يستعد حاليًا لمواجهة بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الجاري.

"طلبت من بن نافل السوبر .. زكاة وصدقة عن بطولات الهلال"

تصريح مثير عن مباراة السوبر بين الهلال والفيصلي. التفاصيل هنا

قرار تاريخي .. اتحاد الكرة يحسم ملف "سقف رواتب" اللاعبين السعوديين

الاتحاد حسم ملف سقف رواتب اللاعبين السعوديين الشائك جدًا. التفاصيل. هنا