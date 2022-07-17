أخبار الدوري السعودي: الكشف عن وجهة بيريرا .. ولينجارد يرفض النصر

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 17 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 17 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 17 يوليو 2022:

خرج والد البرازيلي ماتيوس بيريرا نجم نادي الهلال ليثير المزيد من الجدل حول مستقبل اللاعب مع "الزعيم".

وأكد الهلال تمسكه باستمرار بيريرا، خاصة مع الحكم الصادر ضد الفريق في قضية اللاعب محمد كنو، والذي يقضي بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

والد بيريرا ظهر مع أحد المشجعين في مقطع متداول على تويتر وأكدت صحيفة لانس البرازيلية صحته وقد أكد قُرب رحيل ابنه عن الدوري السعودي.

المشجع سأل ألكساندر والد بيريرا "هل سينضم ماتيوس لنادي بوتافوجو أم لا؟"، ليُجيب "اقترب كثيرًا، لم يتبق سوى القليل، نستطيع القول أنه انضم للفريق". (طالع التفاصيل)

كشف موقع "كووورة" السعودي عن اقتراب إدارة نادي النصر من تجديد عقود ثنائي الدفاع، عبد الله مادو، ومحمد آل فتيل، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين.

وحسب التقرير، فإن مادو سيوقع على عقد جديد مدته ثلاث سنوات قادمة، فيما سيجدد آل فتيل عقده لعامين، فيما لن يتجاوز راتب أي منهما حاجز الأربعة ملايين ريال في الموسم.

واصل نادي الوحدة، العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين، تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتعاقد مع عبد الرحمن الهاجري، الظهير الأيسر لنادي نجران.

وأعلن الوحدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن ضم الهاجري في بيان جاء فيه: "عبد الرحمن الهاجري وحداوي حتى 2025".

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الأهلي، تدرس تحديد موقفها من اللاعبين الأجانب في الفريق، بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

وحسب التقرير، فقد استقر الأهلي على بقاء الكاميروني فرانك كوم، والذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر من الريان القطري.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي سيحدد موقف الثلاثي؛ السوري عمر السومة والكرواتي فيليب براداريتش والسنغالي الحسن نداو خلال الأسبوع الجاري.

وكانت العديد من الأخبار تحوم حول مستقبل عمر السومة خلال الفترة الماضية، بأنه يطالب بالرحيل عن النادي الأهلي بعد هبوطه، وأيضًا مطالبته بالحصول على مستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

بعد أن نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، وقع اللاعب في أزمة مع ناديه، وبالرغم من ذلك، اتخذت إدارة العميد قرارًا حاسمًا!

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن نادي الاتحاد قرر ضم المصري طارق حامد إلى معسكر الفريق الذي سيقام في النمسا.

ومن المقرر أن ينضم طارق حامد لمعسكر النمسا، بعد نهاية أزمته التعاقدية مع نادي الزمالك، حيث لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بسبب تلك الأزمة. (طالع التفاصيل)

بعد أن كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية عن رغبة أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في التعاقد مع جيسي لينجارد اللاعب السابق في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تم الكشف أخيرًا عن النادي.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن أحد الأندية السعودية عرض راتبًا يتجاوز 10 ملايين يورو سنويًا من أجل الحصول على لينجارد، إلا أن اللاعب رفض العرض.

وحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن نادي النصر كان هو صاحب العرض المقدم إلى لينجارد، وأن اللاعب رفض بالفعل هذا الاقتراح لرغبته في الاستمرار في إنجلترا.