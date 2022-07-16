رغم أزمة الزمالك .. الاتحاد يتخذ قرار حاسم بشأن طارق حامد

هل ينجح طارق حامد في حل أزمته مع الزمالك؟

بعد أن نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، وقع اللاعب في أزمة مع ناديه، وبالرغم من ذلك، اتخذت إدارة العميد قرارًا حاسمًا!

ما هو القرار الحاسم الذي اتخذه نادي الاتحاد؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن نادي الاتحاد قرر ضم الثنائي أحمد شراحيلي مدافع الشباب السابق، والمصري طارق حامد، في معسكر الفريق الذي سيقام في النمسا.

وأضافت الصحيفة أن شراحيلي سينضم لمعسكر الاتحاد الذي سيبدأ يوم السبت القادم، على أن ينضم طارق حامد للمعسكر في وقت لاحق.

ومن المقرر أن ينضم طارق حامد لمعسكر النمسا، بعد نهاية أزمته التعاقدية مع نادي الزمالك، حيث لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بسبب تلك الأزمة.

ما هي تفاصيل أزمة طارق حامد مع الزمالك؟

دخل طارق حامد في أزمة مع إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب غيابه لمدة طويل عن الملاعب بداعي الإصابة، ولكن ترى الإدارة أنه يتهرب من الفريق ويدعي الإصابة.

وفي المقابل تتمسك إدارة الزمالك باستمرار طارق حامد مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ومازال الموسم في مصر مستمرًا ولم ينته الدوري حتى الآن.

ويحاول طارق حامد للتوصل لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك، لإنهاء التعاقد بشكل ودي، بدون حدوث أي أزمة بين الطرفين، لكي يتمكن من المشاركة مع الاتحاد في معسكر النمسا.

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