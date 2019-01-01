"احتفال السيلفي" آخر تصرفات بالوتيلي المثيرة للجدل!

النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يجذب الأنظار إليه مجددًا باحتفاله بهدفه أمام فريق سانت إتيان

فيسبوك تويتر محمد عماد

افتتح اللاعب الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي أهداف مباراة فريقه مارسيليا ضد ضيفه سانت إتيان بهدف أكروباتي في المباراة التي استضافها ملعب فيليدروم في الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي الممتاز "ليج 1".

هدف بالوتيلي البالغ من العُمر 28 عامًا ليس هو فقط من احتل عناوين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بل احتفاله المثير للجدل بدعوة زملائه للالتفاف حوله والتقاط صورة "سيلفي" بهاتف أحد المصورين.

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واشتهر بالوتيلي الذي سبق له اللعب لقطبي ميلان بأفعاله المثيرة للجدل واحتفالاته المبتكرة، وأشهرها احتفاله بهدفه في شباك منتخب ألمانيا في قبل نهائي يورو 2012.

كما أنه جذب الانتباه من قبل باحتفاله مع مانشستر سيتي بهدفه في شباك مانشستر يونايتد بقميص “Why always me” الشهير، وفي أحد أحاديثه قال من قبل بأنه لا يحتفل بصخب عند إحراز الأهداف لأنها وظيفته، مثل ساعي البريد الذي يقوم بعمله، لا يحتفل بإيصال الرسائل والطرود.