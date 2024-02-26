"احترم كل شيء في السعودية ولكن!" .. مدرب الوحدة ينفجر بعد هزيمته أمام الاتحاد

دونيس يكشف عن أزمات صادمة بعد الهزيمة أمام الاتحاد!

SHAHID

انفجر جيورجوس دونيس؛ المدير الفني للوحدة السعودي، بعد هزيمة فريقه أمام الاتحاد، مطالبًا المسؤولين باحترام فريقه كما هو يلتزم منذ قدومه للمملكة.

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فرسان مكة سقطوا اليوم الإثنين، مهزومين بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، فتح دونيس ملف الأزمات في ناديه، فقال بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" لما قاله في المؤتمر الصحفي: "لا أريد الحديث عن المواجهة، لدينا أشياء بذات الأهمية وقد تكون أكبر، ونحن نحتاج مساعدتكم لنقل حديثي للصحافة ومواقع التواصل، فمنذ قدومي إلى السعودية وأنا أحترم كل شيء هنا وأحترم التطور الذي يحدث في كرة القدم السعودية، لكن منذ بداية مشواري مع الوحدة لدي شعور بأننا دخلنا في نفق مظلم ونبحث لإيجاد النور".

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وأضاف: "الوضع المادي في نادي الوحدة سيئ، لا يوجد رواتب!، أول رواتب حصلنا عليها كانت في نوفمبر، وإلى الآن لا نحصل على رواتب، وأيضًا لا يوجد مكافآت، لا يوجد لديا منشأة أو أدوات لتحسين الفريق، ففي الميركاتو الشتوي لم نقم بصفقات لأن الفريق معاقب من فيفا، وفي ظل كل هذه المشاكل لاعبو فريقي يقدمون مباريات عظيمة، اللاعبون يقطعون مسافات طويلة من جدة لمكة ذهابًا وعودة من أجل التدريبات!".

دونيس تابع: "الصبر بدأ بالنفاد مع كل الصعوبات التي تواجهنا، الكثير من الوعود نتلقاها ولكن دون أفعال، الوحدة نادي كبير ولكن يجب أن نعمل كما تعمل الفرق الكبيرة، يجب عليهم أن يحترموننا، فقد لعبنا اليوم وسنلعب بعد 50 ساعة أمام التعاون، هم ارتاحوا خمسة أيام ونحن ليس لدينا وقت للراحة، دائمًا فريقي يلعب آخر مباراة في الجولة ونأمل أن نجد النور في الشهر القادم".

وبسؤاله عن إمكانية تقديمه لاستقالته، أجاب: "أنا أحترم لاعبي فريقي ولا يمكن بمجرد فقدي للصبر أرحل، يجب أن نشاهد روح الفريق، مهمتي رفع معنويات اللاعبين في ظل هذه الظروف، وفي نهاية الموسم لكل حادث حديث".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد الاتحاد لـ37 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب.

SHAHID