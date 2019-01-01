اجتماع فني مع فان مارفيك لتحديد مكان معسكر المنتخب الإماراتي

معسكر الأبيض سيقام في إحدى الدول الأوروبية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يعقد المدير الفني الهولندي فان مارفيك اجتماعًا عبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات من أجل تحديد ملامح الفترة المقبلة للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.

الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كان قد أعلن تعاقده مع المدير الفني الهولندي من أجل قيادة الأبيض حتى كأس العالم 2022 المزمع إقامته في قطر.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع تحديد مكان معسكر إعداد المنتخب لانطلاقة التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

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🔗 https://t.co/oTvcDxU6es pic.twitter.com/Ef7OIPWQwz — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

معسكر الأبيض سيقام في إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، والذي سيدشن عهد مارفيك مع المنتخب الأول.

مارفيك تواجد في الإمارات مؤخرًا من أجل متابعة مباريات الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي والاطمئنان على سلامة وجاهزية اللاعبين الواقع عليهم الاختيار للانضمام للقائمة.

كما تابع مدرب المنتخب مباراتي العين مع استقلال طهران ومباراة الوصل مع الزوراء العراقي، وتابع تلفزيونياً مباراة الوحدة مع الاتحاد السعودي، في دوري أبطال آسيا.

محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين

يُذكر أن قائمة المنتخب الإماراتي من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجولة الأخيرة للدوري، وتضم ما بين 23 إلى 26 لاعباً، وتمزج ما بين جيلي الخبرة والشباب.