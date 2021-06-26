اتهام مبطن للنصر وإعلامييه .. "كونوا أكثر واقعية وكفاكم ادعاءً للمظلومية"

جدل متواصل حول موقف اتحاد الكرة من لعب النصر على ملعب محايد في دوري أبطال آسيا

يتواصل الجدل عبر تويتر على موقف اتحاد كرة القدم السعودي من لعب النصر مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني على ملعب محايد، إذ يتهمه البعض بعدم الدفاع عن حق الفريق ويُدافع عنه آخرون بحجة أنه قرار سياسي.

الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن الأسبوع الماضي مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد قرر إقامة مباراتي الهلال والنصر أمام الاستقلال وتراكتور الإيرانيين على أرض محايدة، وهو ما أغضب النصراويين.

النصر كان قد تأهل متصدرًا لمجموعته مما يمنحه حق لعب مباراة دور الـ16 على ملعبه، فيما صعد الهلال وصيفًا مما يجعله يُواجه خصمه خارج ملعبه، لكن للظروف السياسية الخاصة بين السعودية وإيران تقرر خوض المباراتين على ملاعب محايدة.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل كان قد وجه اتهامات خطيرة لاتحاد كرة القدم السعودي بالتخلي عن النصر وعدم الدفاع عن حقه في لعب المباراة على ملعبه، عكس ما حدث مع الهلال قبل عامين حين لعب الاتحاد دورًا بارزًا في منع الاتحاد الآسيوي من إيقافه بعد انسحابه من دوري أبطال آسيا 2020 بسبب كورونا.

الإعلامي الرياضي خلف ملفي رد على النصر وإعلامييه بتوجيه اتهامات مضادة لهم بتعمد ادعاء المظلومية ومطالبة اتحاد الكرة بالدفاع عن حقهم رغم علمهم جميعًا أن القرار سياسي ولا دخل للاتحاد والجهات الرياضية به.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "لأنهم جبلوا على مغالطة الحقائق، هاهم يهاجمون اتحاد القدم ويتهمونه بعدم مساندة النصر في قضية اللعب مع فريق إيراني على أرض محايدة، وهو قرار (سياسي)!! كونوا أكثر واقعية وتعلموا من دروس ضحيتها النصر بسبب ادعاء المظلومية!! كل التوفيق للهلال والنصر في استعادة اللقب الآسيوي".

أضاف في تغريدة أخرى "توضح الحقيقة بكل صراحة، أو تذكرهم بالسبب الحقيقي، فيهاجمون ويشتمون!! والمصيبة في "إعلاميين" يعرفون ذلك جيدًا ويساهمون في التأجيج بكل بجاحة!! المصيبة الأكبر في جهات رسمية أو ذات علاقة مباشرة "على الصامت"، بما يثبت عدم القدرة على تحمل المسؤولية!!".

يُشار إلى أن الأهلي السعودي كان قد خرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما لم يستطع الوحدة تخطي الدور التمهيدي.