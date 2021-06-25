اتهامات خطيرة لاتحاد الكرة بدعم الهلال والتخلي عن النصر

هل هي اتهامات حقيقية؟

أعلن الاتحاد الآسيوي هذا الأسبوع مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد قرر إقامة مباراتي الهلال والنصر أمام الاستقلال وتراكتور الإيرانيين على أرض محايدة، وهو ما أغضب النصراويين.

النصر كان قد تأهل متصدرًا لمجموعته مما يمنحه حق لعب مباراة دور الـ16 على ملعبه، فيما صعد الهلال وصيفًا مما يجعله يُواجه خصمه خارج ملعبه، لكن للظروف الخاصة بين السعودية وإيران تقرر خوض المباراتين على ملاعب محايدة.

الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل وجه اتهامات خطيرة لاتحاد كرة القدم السعودي بالتخلي عن النصر وعدم الدفاع عن حقه في لعب المباراة على ملعبه، عكس ما حدث مع الهلال قبل عامين حين لعب الاتحاد دورًا بارزًا في منع الاتحاد الآسيوي من إيقافه بعد انسحابه من دوري أبطال آسيا 2020 بسبب كورونا.

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ماذا قال المريسل حول موقف اتحاد الكرة من أزمة النصر الآسيوية؟

المريسل كتب 4 تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر سأل خلالها ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد عن جهودهم لدعم النصر والدفاع عن حقه في خوض المباراة أمام تراكتور على ملعبه في الرياض.

وأضاف "الأستاذ ياسر المسحلرئيس الاتحادالسعودي لكرة القدم والأستاذ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لا شك أننا لا نقبل و لا نرضى كسعوديين أن يذهب أي فريق سعودي أو منتخب لإيران و هذا شي متفقين عليه".

تابع "نريد كشارع رياضي سعودي أن نعرف ما هي جهودكم التي قمتوا بها للدفاع عن حقوق نادي النصر في اللعب على أرضه كمتصدر مجموعته. لا نريد كإعلام رياضي سعودي أن نبخس حقكم و جهودكم (إن كانت موجودة) كما فعل معظم الإعلام الهلالي في وقفتكم مع الهلال و قيامهم بنكرانها حتى اليوم".

"الاتحاد السعودي سعى وقاتل على كسر نظام البطولة ما قبل الماضية والتي انسحب منها الهلال لتأجيل مباراة رغم أن النظام كان واضحًا، فماذا سعيت له الآن للنصر وهو لديه حق مكتسب خاصة أننا استضفنا الأندية الإيرانية 21 يومًا منذ أسابيع مضت. هل حاولت أن يكون هذا مدخل للدفاع عن حق النصر !؟".

وأتم "لا نريد شخص من خارج الاتحاد السعودي حتى لو كان عضو رسمي في الاتحاد الآسيوي آن يخرج ويبلغنا بجهودكم (إن وجدت) كما فعل عبد الخالق مسعود في جهودكم لإلغاء عقوبة الحرمان لنادي الهلال باللعب في دوري ابطال آسيا موسمين بل نريدها منكم. فهل دافعتم عن حق نادي النصر باللعب في الرياض؟".

ما هي قصة انسحاب الهلال من دوري الأبطال 2020؟

الهلال تُوج باللقب عام 2019، وقد توجه إلى قطر لخوض المباريات المتبقية دور المجموعات بنظام الدورة المجمعة، بعدما تأجلت نتيجة جائحة كورونا، ولكن الفريق ضربته عاصفة من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19).

الإصابات ازدادت يومًا بعد الآخر مما منع الفريق من تقديم النصاب القانوني من عدد اللاعبين المطلوب لإقامة مباراته أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وقد كان آنذاك قد حسم تأهله لدور الـ16 بالفعل.

الاتحاد الآسيوي رفض خوض الهلال للمباراة ومن ثم أصدر قرارًا باعتباره منسحبًا من البطولة وألغى جميع نتائجه في دور المجموعات، وقد وُصف القرار من العديد بالظالم نظرًا لأن الفريق السعودي لم يكن قادرًا على فعل شيء وقد طلب تأجيل مبارياته لعدة أيام حتى يتعافى لاعبوه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

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