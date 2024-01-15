بعد اتهامات روبرتو مانشيني .. حقيقة عصيان سلمان الفرج في معسكرات منتخب السعودية

روبرتو مانشيني هز الشارع السعودي بـ"اتهامات" خطيرة لنجوم المنتخب

لا تزال ردود الأفعال متواصلة، على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بشأن اللاعبين المستبعدين من قائمة كأس آسيا 2023.

منتخب السعودية يشارك في كأس آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير؛ حيث يتواجد في المجموعة السادسة، إلى جانب عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وشهدت قائمة الأخضر، غياب العديد من النجوم؛ على رأسهم قائد الهلال سلمان الفرج، الذي برر مانشيني استبعاده، بأن اللاعب رفض خوض إحدى المباريات الودية، مع المنتخب.

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وفي هذا السياق.. نقلت فضائية "السعودية الرياضية" عن مصادرها، بأن الفرج لم يرفض أبدًا، خوض أي مباراة مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ سواء ودية أو رسمية.

وأكدت المصادر، على أن قائد الزعيم الهلالي، كان متحمسًا لبطولة كأس آسيا؛ وهو ما ظهر في اجتماعه الأخير مع مانشيني، عندما أكد اللاعب للمدرب الإيطالي، على أن منتخب السعودية، قادر على التتويج باللقب.

جدير بالذكر أن سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر، كذب تصريحات المدير الفني الإيطالي أيضًا، بشأن استبعاده من قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في كأس أمم آسيا.