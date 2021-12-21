أشاد الإعلامي الرياضي خالد القحطاني، بالبرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ مهاجم الاتحاد السعودي، مطالبًا الجماهير بمعرفة قيمته قبل أن يعتزل.

روما الهداف التاريخي لكأس الملك:

بالأمس قاد المهاجم البرازيلي العميد للتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز أمام الفتح بثلاثية مقابل هدفين.

سجل الثلاثية رومارينيو "هدفين"، وبرونو هنريكي، الذي أحرز هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة.

بهدفيه أصبح روما هو الهداف التاريخي لكأس الملك برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والوافد الجديد للاتحاد.

"أتمنى ألا يكون روما أحد هؤلاء الأساطير"

روما المتألق مع النمور في السنوات الأخيرة، حتى رغم الكبوات التي مر بها الفريق، يرى القحطاني أن أمثاله من اللاعبين هم قلة.

وكتب القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكثير من الأساطير لا نستشعر عظمتهم وقدرتهم العالية على صناعة الفارق إلا في آخر مسيرتهم أو حتى بعد اعتزالهم، أتمنى ألا يكون روما أحدهم".

وأضاف: "روما أسطورة بما يكفي أن يجعلك تشعر بقيمة حضوره في سنينه الذهبية، فأمثال روما هم نُدرة".

الكثير من الاساطير لا نستشعر عظمتهم وقدرتهم العالية على صناعة الفارق الا في آخر مسيرتهم او حتى بعد اعتزالهم، اتمنى ان لا يكون روما أحدهم .. لانه أسطورة بما يكفي أن يجعلك تشعر بقيمة حضوره في سنينه الذهبية، فأمثال روما هم نُدرة 🇧🇷👑 pic.twitter.com/tLxVUFb9Z6 — خالد القحطاني (@khaled_q28) December 20, 2021

ماذا قدم روما مع الاتحاد؟

صاحب الـ31 عامًا انضم للعميد في صيف عام 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ومن المقرر أن يدخل الفترة الحرة في عقده في يناير المقبل.

وشارك اللاعب مع الاتحاد بشكل عام في 118 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 57 هدفًا، وصنع 11 آخرين.

وبالموسم الجاري بالتحديد، شارك في 12 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أحرز خلالها ثماني أهداف، وصنع هدف وحيد.

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