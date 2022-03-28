"اتفاقية عفا عنها الزمن" .. محامي مبابي يفرض شروطه على فرنسا

أوضح دلفين فيرهايدن محامي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حقيقة الخلافات التي تجمع موكله مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والخاصة بظهوره وحقوقه التجارية مع منتخب فرنسا.

اللاعب الذي يعيش موسمه الأخير في عقده مع ناديه أثار الجدل مؤخرًا بامتناعه عن حضور الفعاليات التجارية والإعلانية الخاصة بالمنتخب الفرنسي اعتراضًا منه على اتفاقية حقوق الصورة وأمور أخرى تخص هذا الملف.

ماذا قال محامي مبابي حول اتفاقية حقوق الصورة؟

فيرهايدن أكد خلال حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية أن اتفاقية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع مبابي حول حقوق الصورة "عفا عنها الزمن"، مشيرًا إلى أنه يجب التوصل لاتفاق جديد يحمي حقوق ورغبات موكله.

وأضاف "منذ عام 2010، الخطوة الأولى لأي لاعب ينضم لمنتخب فرنسا هي توقيع اتفاقية خاصة من 26 صفحة تشرح حقوق وواجبات اللاعب فيما يخص حقوق الصورة والأمور التجارية والإعلانية الأخرى، وتنص تلك الاتفاقية على أنها تدخل حيز التنفيذ وقت توقيعها وتمتد حتى 5 سنوات بعد اعتزال اللاعب".

"حسب تلك الاتفاقية، فإن مبابي خاضع لها منذ عامه الـ18 وسيبقى كذلك حتى يبلغ الـ40 ربما، تلك المدة الطويلة ليست منطقية أبدًا".

المحامي البارز أوضح كذلك أنه يجب إعادة تحديد معايير الصورة الجماعية للمنتخب الفرنسي، منتقدًا اقتصار الأمر دومًا على مجموعة محددة من اللاعبين بينهم مبابي، ومشيرًا إلى أن الأمر امتد للتنازل عن حقوق الصور الفردية.

وأكد فيرهايدن أن المشكلة لا تتعلق فقط بالجوانب المالية لحقوق الصورة، بل كذلك بنوعية الإعلانات والشركات التي يتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن مبابي يُروج للغذاء الصحي السليم للأطفال فيما لدى الاتحاد الفرنسي اتفاقات إعلانية مع شركات تتناقض مع ذلك وتُروج للسمنة.

محاميه: مبابي يُريد الحصول على نسبة من بيع قمصان المنتخب

مطالب النجم الفرنسي حول إعادة صياغة الحقوق الإعلانية الخاصة به والمرتبطة بتواجده مع منتخب فرنسا لم تتوقف عند حقوق الصورة فقط، بل أكد محاميه أن الأمر يتعلق كذلك بحصة اللاعب من بيع قمصان المنتخب التي تحمل اسمه.

إذ قال "من يملك الحقوق فيما يخص القمصان الرسمية للمنتخب؟ الاتحاد الفرنسي والشركة المنتجة للقمصان واللاعبين. إن كتبت اسم اللاعب على القميص، فيجب أن يحصل على مقابل ما، ومن ثم تكون لديه الحرية في كيفية استخدام هذا المقابل، سواء الاحتفاظ به أو توجيهه للأعمال الخيرية".

مبابي يمنح الاتحاد الفرنسي مهلة أخيرة، ومطالبه تمتد للحديث مع الإعلام

محامي مبابي المرشح للانتقال لريال مدريد الموسم القادم أشار خلال حديثه مع ليكيب إلى أن هذا الملف يجب أن يُحسم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قبل سبتمبر القادم، حيث موعد تحديد الإعلانات الخاصة بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وقد أكد أن مبابي يرفض الظهور مع العلامات التجارية التي تُعارض مبادئه خلال المونديال الذي سيُقام في قطر الشتاء القادم، مطالبًا بوضع بند في الاتفاقية الجديدة يحفظ للاعب حقوقه في رفض الظهور مع أي علامة تجارية تُخالف ضميره الإنساني.

وأخيرًا أوضح المحامي أن مطالب مبابي لا تقتصر فقط على حقوقه الإعلانية والتجارية مع المتنخب الفرنسي، بل تتعلق أيضًا بالحديث للإعلام.

إذ قال "الاتفاق مع الاتحاد الفرنسي يفرض على اللاعب إجابة أي سؤال من أي وسيلة إعلامية، لكن وبغض النظر عن وجوب الحديث عن المباراة المنتهية حديثًا، فإن الاعبين يجب أن يكون لديهم الحق في اختيار متى وأين يتحدثون، علينا إعادة صياغة تلك الاتفاقية بما يتناسب مع العالم اليوم".

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