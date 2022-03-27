فيديو | شبيه توماس بارتي القصير يقتحم معسكر غانا!

تسبب شخص يشبه النجم الغاني توماس بارتي في الكثير من الضحكات خلال معسكر المنتخب الإفريقي استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

جاء هذا بعد أن نشر دانييل كوفي لاعب سانت بول ومنتخب غانا مقطع فيديو لبارتي وشبيهه عبر حسابه في موقع "تيك توك".

كوفي نشر المقطع وكتب عليه: "ها هو توماس بارتي، وتوماس ما بعد الحفلة"، في إشارة ساخرة لشبيه زميله في المنتخب.

فارق الطول بين توماس بارتي وشبيهه كان كبيرًا للغاية لكنه بالرغم من ذلك لم يمنع زملائه في المنتخب من إطلاق ضحكات السخرية من كلاهما.

ويتجمع منتخب غانا في الوقت الحالي لخوض مباراة غاية في الأهمية أمام نظيره النيجيري في إياب الدور الحاسم في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكانت مباراة الذهاب في غانا قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليترك الفريقين الحسم لمواجهة الإياب التي تقام مساء الثلاثاء القادم.

جدير بالذكر أن بارتي أصبح جزءًا أساسيًا في تشكيل المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، بعدما ظهر في 25 مباراة هذا الموسم مع الفريق.