"أتحداك في أي مكان".. المريسل يشعل الحرب ويكذب عبدالرزاق حمدالله بعد فوزه على النصر!

رد عاجل على عبدالرزاق حمدالله..

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رد الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل، بشكل سريع للغاية، على بيان النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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حمدالله أصدر بيانًا رسميًا، أعلن فيه استلامه جميع مستحقاته من فريقه السابق النصر، يوم الخميس الموافق السابع من مارس 2024؛ بعد أن فاز في جميع قضاياه ضد النادي.

لكن.. المريسل كذب عبر منصة "إكس"، النجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة، معلنًا تحديه في أي مكان يريده؛ لرؤية أن كان كلامه صحيحًا أم لا.

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وكشف الإعلامي الرياضي النصراوي، عن أن عبدالرزاق حمدالله، حصل على رواتبه المتأخرة ومكافآته فقط، دون أي تعويضات مالية، وبأقل كثيرًا من الحكم الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في القضية بين الطرفين.

جدير بالذكر أن حمدالله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022".

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