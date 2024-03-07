"ثبت الكذب والبهتان" .. عبدالرزاق حمدالله يعلن فوزه على النصر في بيان رسمي

بيان رسمي تاريخي من عبدالرزاق حمدالله..

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بعد صمتٍ طويل.. أصدر النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بيانًا رسميًا عن أزمته مع عملاق الرياض النصر.

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حمدالله لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022".

وبعد الانتقال إلى العميد.. اشتعلت الخلافات بين النجم المغربي وقلعة العالمي؛ لتصل بعض القضايا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأخرى إلى النيابة العامة والمحاكم العادية في المملكة العربية السعودية.

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وأعلن عبدالرزاق حمدالله في بيانه، براءته من جميع القضايا المرفوعة ضده من نادي النصر ومسؤوليه؛ سواء أمام "فيفا" أو المحاكم العادية.

وكشف حمدالله، عن استلامه يوم الخميس الموافق السابع من مارس 2024، جميع مستحقاته المالية المتأخرة من قلعة العالمي؛ بعد ظهور كذب جميع إدعاءات النادي ضده، وبراءته من جميع القضايا.

وأكد حمدالله، على أنه يعتز بالفترة التي قضاها مع النصر، مشيرًا إلى أن تصرفات بعض مسؤولي النادي؛ هي من أوصلت العلاقة بينهما، إلى هذه المرحلة.

وفي نهاية حديثه.. شكر مهاجم الاتحاد، النادي ورئيسه أنمار الحائلي، بالإضافة إلى عديد الأشخاص الذين وقفوا بجواره في أزمته مع النصر، طوال الفترة الطويلة الماضية.

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