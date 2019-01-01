الاتحاد يُقيم معسكر خاص في الرياض قبل مواجهة الهلال

الاتحاد يواجه نادي الهلال يوم الثلاثاء المُقبل

ماجد جزر

قرر الجهاز الفني بنادي اتحاد جدة السعودي بقيادة التشيلي سييرا، إقامة معسكر خاص للفريق في الرياض قبل مواجهة الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يواجه نادي الهلال يوم الثلاثاء المُقبل إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويخوض الاتحاد مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي ضمك يوم الجمعة المُقبل في أبها، ومن المنتظر أن يطير الفريق بعدها إلى العاصمة الرياض.

وينتظر أن يلتحق اللاعبون الدوليون فواز القرني وسعود عبد الحميد وحمدان البيشي وخالد السميري وعبد العزيز البيشي وهارون كمارا بتدريبات الفريق الجماعية التحضيرية لمواجهة فريق ضمك اليوم بعد فراغهم من تمثيل المنتخب السعودي الأول أمس.

مروان داكوستا جاهز لقيادة دفاع الاتحاد أمام ضمك

يُذكر أن مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت في جدة قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.