اتحاد الكرة يرد على أزمة TMS: الخطأ من فيفا ولن نقبل بأي صفقة مخالفة

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا توضيحيًا بعد الجدل الكبير الذي أثارته صحيفة "الرياضية" السعودية، حول التلاعب في نظام مطابقة اللاعبين الدولي TMS.

جدل كبير فجرته صحيفة "الرياضية":

سوق الانتقالات السعودي كان من المفترض أن يغلق أبوابه مع تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليلة أمس الأحد، لكن لم يحدث.

صحيفة "الرياضية" كشفت عن عدم غلق الباب أمام تسجيل لاعبين جدد، حتى بعد مرور قرابة الساعتين من الساعة الثانية عشر صباحًا.

لكن بعد موقف الصحيفة، تم على الفور غلق باب القيد أمام الأندية، لتبدأ الشكوك تحوم حول الصفقات التي تمت بعد هذا الوقت. (طالع التفاصيل)

صفقة البرتغالي أندريه فيليبي؛ لاعب اتحاد جدة الجديد، هي الصفقة التي تم الإعلان عنها بعد ربع ساعة تقريبًا من الوقت الذي كان من المفترض به أن يتم غلق نظام TMS، وبدأ إعلام الأندية المنافسة التساؤل عن مصير هذه الصفقة.

بيان توضيح من لجنة الاحتراف:

لجنة الاحتراف حسمت الجدل مؤكدة أن الخطأ لم يقع من قبلها، إنما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشددة على أن هذا النظام وغلقه مسؤولية فيفا.

وأكدت اللجنة أنه تم إرسال بريد إلكتروني للاتحاد الدولي للاستفسار عن سبب عدم غلق النظام أمام الأندية فور حلول الوقت المتفق عليه مسبقًا.

واختتمت لجنة الاحتراف بيانها مؤكدة أنه أي طلب تسجيل تم تقديمه بعد حلول الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل الـ30 من يناير الجاري، لن يتم قبوله.

نص بيان لجنة الاحتراف:

تود لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم التوضيح بشأن ما تم تداوله بخصوص توقيت إغلاق نظام مطابقة اللاعبين الدولي TMS في الوقت المحدد مسبقًا وهو مع نهاية يوم 30 يناير الساعة 12:00:00 صباحًا.

1. وردت للجنة استفسارات من عدد من الأندية قبل الإغلاق الرسمي، بأن المدة المحددة لإغلاق النظام الظاهرة لديها في نظام TMS هي الساعة الثانية من صباح يوم 31 يناير، وتم التأكيد على الأندية بأن المدة المحددة لفترة التسجيل الشتوية تنتهي مع نهاية يوم 30 يناير كما جاء في التعميم السنوي الصادر عن اللجنة، وهي ذات الفترة التي أدخلها الاتحاد السعودي في نظام TMS التابع للفيفا قبل بداية الموسم الرياضي، والمنشورة أيضًا على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

2. إن نظام مطابقة انتقالات اللاعبين TMS هو نظام دولي إلكتروني تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يمكن للاتحاد السعودي أو لأي اتحاد محلي التحكم في تمديد فترة التسجيل بعد بدايتها استنادًا على ما ورد في البند (b/i) من المادة (6.1) من اللائحة التفسيرية للائحة أوضاع اللاعبين الصادرة عن فيفا، ومن يشرف على فتح النظام وإغلاقه هو (فيفا) فقط بناءً على التواريخ المحددة مسبقًا من قبل الاتحاد السعودي والمدخلة في نظام TMS قبل بداية الموسم الرياضي.

3. كان ظاهرًا للأندية المستخدمة للنظام بشكل مسبق أن وقت إغلاق نظام TMS الدولي هو الثانية من صباح يوم 31 يناير، وهو ما تم آليًا دون أي تدخل من أي طرف.

4. قامت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإرسال بريد إلكتروني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن سبب عدم إغلاق النظام لدى مستخدمي الأندية وفقًا للتاريخ المدرج قبل بداية الموسم الرياضي في نظام TMS التابع للفيفا، رغم تحديد الفترات قبل بداية الموسم، ورغم إغلاق النظام لدى منسوبي لجنة الاحتراف في نفس التوقيت المعلن من قبل الاتحاد السعودي والمعمم على الأندية في تعميم اللجنة السنوي، وتنتظر اللجنة الإفادة من الجهة المسؤولة عن النظام في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واستنادًا إلى ما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من لائحة الاحتراف التي نصت على: "لا يجوز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين من قبل الاتحاد،…". وعليه فإن أي طلب تسجيل تم تقديمه بعد نهاية يوم 30 يناير الساعة 12:00:00 صباحًا لم يتم قبوله.

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