إيمري: ويلبك؟ ربما لعب مباراته الأخيرة مع أرسنال

الدولي الإنجليزي ينتهي عقده مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي دون الوصول لأي اتفاق حول التجديد

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن هذا الموسم ربما يكون الأخير للمهاجم الإنجليزي داني ويلبك مع المدفعجية.

ويلبك تعرض لإصابة قوية بكسر مضاعف في الكاحل، خلال مواجهة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي ببداية الموسم.

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الإصابة ستبعد صاحب الـ28 عاماً لما تبقى من الموسم الحالي، وسط غموض حول مستقبله، خاصة وأن عقده مع أرسنال ينتهي في يونيو القادم.

إيمري علق على ذلك في تصريحات صحفية قائلاً:"تعرض لإصابة كبيرة ويحتاج الكثير من الوقت للتدريبات للعودة".

الفشل ليس خطأ دائمًا فـ"ببساطة" يمكن أن يكون هو أفضل ما يمكن عمله تحت ظروف معينة، الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة.



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وأضاف:"من الصعب جداً عليه اللعب معنا مرة أخرى هذا الموسم وفقاً للوضع الحالي".

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وتابع:"التجديد له مسؤولية النادي ولكنهم يحتاجون رأيي بكل تأكيد، الآن الإدارة تعمل على موقف كل لاعب وحده ولا يمكننا الحديث عن كل التفاصيل".

ويأتي حديث إيمري قبل المواجهة المنتظرة بين أرسنال ومانشستر يونايتد غداً الجمعة في كأس الإتحاد الإنجليزي.