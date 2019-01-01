إيمري: لم نكن في حالتنا اليوم ولكننا مازلنا في الصدارة

مدرب أرسنال يبرر الخسارة اليوم أمام فرانكفورت

يعتقد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال أن فريقه لم يكن في حالته اليوم أمام فرانكفورت، مشيراً إلى أن الإصابات كانت سبباً في تعثر الفريق اليوم.

وخسر أرسنال من فرانكفورت، بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال إيمري في تصريحات عقبت اللقاء: "لم نكن في حالتنا الليلة، ولكننا حققنا الفوز في العديد من المباريات السابقة لنكن على الصدارة".

وواصل: "هدفنا هو تحقيق الفوز على ستاندرليج لننهي المجموعة في المركز الأول، لم نقدم ما يكفي للفوز في مباراة الليلة".

وتابع: "لقد فقدنا السيطرة لمدة ربع ساعة من الشوط الثاني، لقد سجلوا هدفين ثم تعرضنا لإصابات والتي حرمتنا من اجراء بعض التغييرات، لقد كنا أفضل في الشوط الأول".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن نريد أن نحقق هذا لنعيد بناء ثقتنا بأنفسنا ومع جماهيرنا".

جماهير أرسنال ترفع لافتات صريحة: ارحل يا إيمري!

ويستعد أرسنال لمواجهة ستاندرليج البلجيكي، مساء الخميس 12 ديسمبر القادم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة.

جدير بالذكر أن الفريق اللندني، يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن فرانكفورت صاحب المركز الثاني، وفي المركز الثالث ستاندرليج برصيد سبع نقاط.