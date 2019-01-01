سولشاير يكشف سبب غياب بوجبا عن لقاء ألكمار

تعرف على تصريحات مدرب مانشستر يونايتد عن لقاء الدوري الأوروبي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، سبب غياب بول بوجبا، لاعب الفريق، عن مواجهة ألكمار في الدوري الأوروبي.

بوجبا عاد من الإصابة وشارك أمام أرسنال يوم الإثنين الماضي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل هدف لهدف.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية: "بوجبا يحتاج لمزيد من الفحوصات الطبية وإراحة كاحله".

وتابع: "لا نريد المخاطرة به على ملعب صناعي وحتى لو كان متاحًا فلم أكن لأشركه في لقاء مثل هذا. إنّه بحاجة إلى الراحة".

كما انتقد صاحب الـ 46 عامًا أرضية ملعب المباراة مؤكدًا أنّه اعتاد عليها في النرويج لكنها سيئة.

وأوضح: "لا يمكن أن تجبر الفرق النرويجية امتلاك عشب طبيعي ولذلك لا أعتقد أنّه يمكن منع اللعب على عشب صناعي ولكن لو أنني أتولى رئاسة فريق هناك لحاولت دائمًا تعديل العشب ليكون طبيعيًا".

واختتم: "ألكمار فريق من الشباب الموهوب أيضًا وممتع للغاية ونحن سوف نخوض اللقاء بمزيج من المواهب وأصحاب الخبرات".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يوناتد انتصر في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف.