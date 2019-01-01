انضمام إيكاردي لباريس لم يكلف النادي الفرنسي شيئًا

تقارير صحفية عديدة تؤكد أن فترة إعارة ماورو إيكاردي لباريس سان جيرمان مجانية تمامًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن انضمام اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان جاء بشكل مجاني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق الباريسي لم يدفع أي شيء في صفقة ضم اللاعب.

وفقًا لصحيفة ليكيب 🗞️



نيمار بات عصبيًا ويشعر بالإحباط بعد فشل عودته إلى برشلونة، خاصة في ظل توتر علاقته بجماهير باريس سان جيرمان. 👀 pic.twitter.com/jiEUmK9jpQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 3, 2019

وكان اللاعب قد أتم انضمامه لباريس سان جيرمان في اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات وعلى سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وعانى إيكاردي من الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية رفقة إنتر الإيطالي، كان آخرها إبلاغ كونتي له أنه خارج حساباته للموسم الجديد

ويملك باريس سان جيرمان بحسب ما ذكرت الصحيفة فرصة للتوقيع مع اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة مقابل ٧٠ مليون يورو.

واندا نارا تستعين بممثل إيكاردي السابق في ساعات حسم انتقاله لباريس

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أتم صفقة آخرى في نهاية سوق الانتقالات بضم اللاعب كيلور نافاس من صفوف ريال مدريد.