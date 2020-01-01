مبابي يؤجل الحديث عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

المهاجم الفرنسي لا يعتقد أنه الوقت المناسب للتفاوض على التجديد

يرى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أن الوقت الحالي ليس مناسباً، من أجل التوقيع على عقد جديد يربطه بالنادي الفرنسي لفترة طويلة.

مبابي ارتبط كثيراً طوال الأسابيع الماضية، بالرحيل عن صفوف باريس، والانتقال لريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

ليوناردو المدير الرياضي لباريس، كشف في تصريحات صحفية أن المحادثات مستمرة مع مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وقال مبابي عن موقفه من التجديد:"كل تركيزي على كرة القدم فقط، نحن مازلنا في شهر يناير، وندخل في مرحلة صعبة من الموسم نسعى خلالها للمنافسة على جميع البطولات".

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وأضاف:"الوقت الحالي ليس مناسباً لمثل هذه الأمور، النادي في حالة هدوء تام، وجميعنا نسير في نفس الطريق، لذلك لا يوجد أي داعي للحديث عن أشياء خارج الملعب".

وجاءت تصريحات مبابي عقب فوز باريس على سانت إيتيان 6/1 أمس الأربعاء بدور الثمانية لكأس فرنسا، حيث أحرز الأرجنتيني ماورو إيكاردي هاتريك بمساعدة مبابي الذي أحرز الهدف السادس لفريقه.