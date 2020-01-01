إيفرتون يكتسح جوائز شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز

تألق التوفيز لم يمر مرور الكرام

سيطر إيفرتون على جوائز شهر سبتمبر الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز الخاصة بأفضل لاعب ومدرب بعد التألق الكبير في الأسابيع الأولى للبطولة.

وجمع التوفيز العلامة الكاملة عن الأسابيع الأربعة الأولى التي خاضها الفريق، مما جعله ينفرد بصدارة المسابقة مبكراً.

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وحقق كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، جائزة أفضل مدير فني عن شهر سبتمبر بعد تحقيق الفريق أربعة انتصارات وعروض فنية مميزة.

وعلى صعيد اللاعبين، تم اختيار دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، كأفضل لاعب عن شهر سبتمبر بعد تألقه اللافت للنظر.

وسجل رأس الحربة حتى الآن ستة أهداف، منها خمسة في الشهر الفائت، وضعته في صدارة هدافي المسابقة وساهمت في تزعم فريقه للترتيب.

تألق ليوين منحه مشاركة أولى بقميص إنجلترا هز فيها الشباك في اللقاء الودي مساء الخميس الذي انتصر فيه الفريق بثلاثية نظيفة على ويلز.

ويلعب التوفيز إيفرتون أمام الجار ليفربول في المباراة المقبلة بالبريميرليج بعد انتهاء العطلة الدولية.