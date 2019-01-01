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إيسيان يخوض تجربة جديدة بأذربيجان لاعباً ومدربًا

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التجربة الثامنة لقائد النجوم السوداء الأسبق

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أنضم نجم الكرة الغانية الأسبق، مايكل إيسيان إلى صفوف نادي سبائل الأذربيجاني.

لاعب الوسط الأسبق لتشيلسي وريال مدريد وميلان، وقع على عقود انتقاله حتى مايو 2020.

وبالإضافة إلى مشاركته كلاعب كرة قدم في الفريق الأول، سيتواجد ضمن الطاقم التدريبي لفريق تحت 19 عامًا.

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ومنذ أن انتهى تعاقد مع بيرسيب باندونج الأندونيسي في مارس 2018 لم يشارك إيسيان في أي مباراة.

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النادي الأذربيجاني يتمركز في العاصمة باكو، وتم إنشاءه منذ 3 أعوام وأنهى الموسم الماضي بالمركز السابع.

وقال إيسيان تعليقاً على انتقاله للفريقه الثامن في مسيرته: "لقد كنت هناا لـ3 أسابيع، وخضت حديثًا جيدًا مع النادي وأخبروني بمشروعهم، وأحب أن أكون هنا، شيء مختلف لما رأيته قبل ذلك، الأمر يبدو مثيرًا ومتحمس وسعيد لتواجدي هنا".

نجم النجوم السوداء الأسبق، شارك في كأس العالم 2010 و2014، ومثّل منتخب بلاده في 58 مباراة.

كما ارتدى قمصان باستيا وأولمبيك ليون وقبلهم فريق ليبيرتي الغاني.

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