إيجالو: مانشستر يونايتد لم يحاول شرائي حتى الآن

المهاجم النيجيري يتجه للصلاة لحسم مصيره

فترة جيدة عاشها أوديون إيجالو مع مانشستر يونايتد بعد إعارته من شنغهاي شينوا الصيني، ولكن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا يثير الغموض حول مصيره.

اللاعب انتقل ليونايتد في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتعويض إصابة المهاجم الأساسي للفريق ماركوس راشفورد.

الأمور كلها كانت تسير نحو قيام مانشستر بشراء المهاجم النيجيري، قبل توقف المفاوضات بخصوص مستقبله، ليوضح اللاعب نفسه آخر التفاصيل.

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وقال إيجالو في تصريحات لتليفزيون "Elegbete" :"لا توجد أي عروض على الطاولة في الوقت الحالي".

وأضاف:"الموسم مازال مستمراً وكذلك فترة إعارتي مع مانشستر، لا أتخذ قراراتي الخاصة بحياتي بشكل فردي، هناك بعض المباديء التي أسير عليها وأصلي لله دائماً حتى يدلني نحو الطريق الصحيح".

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وتابع:"لا أهتم بما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي حول الاستمرار أو العودة في الصين، ولا يوجد ما يدعوني للجلوس للتفكير في أي شيء قبل نهاية الموسم".

يذكر أن إيجالو نجح في تسجيل 4 أهداف في 8 مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.