إنسيني يهدي الفوز على يوفنتوس إلى جماهير نابولي

إنسيني يتحدث عن الانتصار على يوفنتوس..

أعرب لورينزو إنسيني، نجم فريق نابولي، سعادته بالانتصار على يوفنتوس، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين، من عمر الدوري الإيطالي.

قدم إنسيني مباراة ممتازة أمام يوفنتوس، حيث سبب المشاكل لدفاعات السيدة العجوز طوال اللقاء، كما توج مجهوده بهدف رائع ضمن انتصار نابولي بنتيجة 2-1.

وقال إنسيني، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن سعداء بالفوز بالمباراة وهزيمة يوفنتوس، هذا الانتصار من أجل ومن جميع أنصارنا".

وأضاف الدولي الإيطالي: "لقد عايشت موضوع تغيير المدربيين، هذا جزء من اللعبة، علينا فقط التركيز على أنفسنا".

وارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 27، ليرتقي إلى المركز العاشر، بينما يظل يوفنتوس في الصدارة ولكن الفارق بينه وبين إنتر صاحب الوصافة إلى 3 نقاط فقط.