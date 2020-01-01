إنسيني: ميسي الأفضل في العالم ولكن مارادونا مُقدس في نابولي

لورينزو إنسيني نجم فريق نابولي يؤكد على صعوبة مواجهة برشلونة ويتحدث عن المقارنة بين ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا.

أكد لورينزو إنسيني نجم فريق نابولي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره برشلونة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنسيني وتطرق خلالها للحديث عن المقارنات التي يتم عقدها بين ليونيل ميسي قائد برشلونة ودييجو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي.

وقال إنسيني: "سبق لي أن قلت من قبل أن ميسي بالنسبة لي هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي لكن بالنسبة لعشاق نابولي فمارادونا هو كل شيء، فكرة المقارنة بينهما مرعبة لذلك لن أقوم بها".

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وأضاف: "سنواجه فريقًا عظيمًا للغاية وعلينا أن نكون في أفضل حال أمامهم، لن نواجه ميسي وجه بالرغم من أنه الأهم لديهم وعلينا أن نحد من قدراته وأن نقدم مستويات مذهلة".

وأكمل: "يمكننا اللعب بشكل جيد أمام برشلونة بالرغم من معرفتنا بمدى صعوبة المواجهة لقد قمنا بذلك في مواجهة بريشيا بمساعدة المدرب".

وأردف: "المواجهة تنقسم على مباراتين نريد أن نكون في حالة جيدة دفاعيًا وأن نسجل الأهداف، أسعى للتسجيل بنفسي لكنني سأكون سعيدًا حتى لو سجل أوسبينا".

وحول مفاوضات برشلونة معه قال: "لم أكن قريبًا أبدًا من التوقيع مع برشلونة، لم تتح تلك الفرصة أمامي من قبل".

وأنهى تصريحاته:" أشعر بالمسؤولية نظرًا لكوني قائد الفريق داخل وخارج الملعب، علينا أن نضع كل تفكيرنا في تلك المباراة وندخلها بحالة عقلية جيدة".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين نابولي وبرشلونة سيقام في إيطاليا على أن تقام مباراة العودة في إسبانيا بعد ثلاثة أسابيع.