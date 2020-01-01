إنسيني: التشابه بين ساسوولو وبرشلونة يخدم نابولي

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تحدث لورينزو إنسيني، قائد نابولي، عقب انتصار فريقه على ساسوولو لحساب الدوري الإيطالي وكونه أفضل تحضير للقاء برشلونة بدوري الأبطال.

نابولي فاز على ساسوولو بهدفين نظيفين لحساب الجولة 36 من السيري آ، المباراة التي شهدت إلغاء أربعة أهداف للضيوف عبر الفيديو.

وقال إنسيني مع "DAZN" عقب اللقاء: "كان اختباراً مهماً لأن ساسوولو يمتلك نفس أسلوب وفلسفة لعب برشلونة وهذا سيساعدنا في التحضيرات".

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وأضاف: "كانت مباراة صعبة وحاولنا التعامل معها بأفضل أسلوب، الانتصار مهم وسيساعدنا لحصد المزيد من الانتصارات مستقبلاً".

وختم: "ساسوولو يضيق المساحات بين الخطوط مثل برشلونة، ولكن برشلونة يبقى برشلونة، 90 دقيقة مهمة سنحاول فيها اللعب بطريقتنا والتمرير، لسنا قادمين من وضع الهزيمة".

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لقاء الذهاب بين الطرفين قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي 1-1 في ملعب "سان باولو" في نابولي، ولذا يحتاج نابولي للانتصار أو التعادل بنتيجة أكبر للعبور.

ويفترض أن يقام لقاء العودة في "كامب نو" بكتالونيا مطلع الشهر المقبل، ولكن هناك مخاوف من نقله بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.